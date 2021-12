Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

894,60 EUR +0,56% (23.12.2021, 10:01)



XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

894,40 EUR +0,43% (23.12.2021, 09:46)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

1.008,87 USD +7,49% (22.12.2021, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (23.12.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Tesla-CEO Elon Musk habe bekannt gegeben, dass er nun wie angekündigt 10 Prozent seiner Anteile am Unternehmen verkauft habe. Die massive Verkaufswelle sollte somit ein Ende nehmen. Außerdem habe Tesla den Umweltbehörden in Brandenburg die endgültigen Unterlagen für den Produktionsstart vorgelegt.Dank der Top-News sei die Tesla-Aktie am Mittwoch bereits mit einem Kursplus von 3,7 Prozent in den Tag gestartet. Unter hohen Handelsumsätzen und zunehmendem Momentum sei der Titel bis Handelsschluss um weitere 4,8 Prozent gestiegen. Damit habe das Papier nicht nur den Widerstand am November-Tief bei 978,60 Dollar zurückerobert, sondern sei zudem über die 1.000-Dollar-Marke gestürmt.Hinzu komme, dass der Stochastik-Indikator ein Kaufsignal generiert habe und beim MACD ein solches kurz bevorstehe. Nun gelte es vorab die 1.000-Dollar-Marke zu halten und den GD50 bei 1.033 Dollar zu überwinden. Dann stünden die Chancen auf eine anhaltende Aufwärtsbewegung bis an die Widerstandszone zwischen 1.180 und 1.200 Dollar recht gut.Der Deckel bei Tesla fliegt weg, nachdem der Verkaufsdruck durch Musk weitgehend passé sei. Das Sentiment dürfte sich dadurch wieder merklich verbessern.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: