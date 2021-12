Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (22.12.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroauto-Pioniers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Die Papiere von Tesla hätten ihren Vortagesgewinn zur Wochenmitte ausgebaut und würden mit einem Plus von mehr als sechs Prozent wieder die Marke von 1.000 Dollar in die Mangel nehmen. Da CEO Elon Musk offenbar alle seine Anteile, die er habe verkaufen wollen, abgestoßen habe, schieße die Notierung steil nach oben.Konzernchef Elon Musk habe erneut eigene Anteile am Elektroautobauer verkauft, wie aus einer Pflichtmitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC hervorgehe. Demnach habe sich Musk nochmals von mehr als 583.600 Tesla-Anteilen für 528 Millionen US-Dollar getrennt. Damit habe er mittlerweile rund 13,5 Millionen Tesla-Aktien zu Geld gemacht.Anfang November habe Musk auf Twitter darüber abstimmen lassen, ob er sich von einem Zehntel seiner Tesla-Beteiligung trennen solle, um mehr Steuern zu zahlen. Die Twitter-Nutzen hätten in der Mehrheit mit "Ja" antwortet. In der Folge hätten Musks Aktienverkäufe den Kurs immer wieder unter Druck gesetzt. Um die Zusage komplett zu erfüllen, hätten rund 3,5 Millionen Aktien gefehlt, von denen sich der Tesla-Chef noch trennen müsse.Musk habe allerdings am Mittwoch der Satire-Website Babylon Bee gesagt, er habe das Ziel einer Veräußerung von mehr als zehn Prozent seiner Tesla-Aktien inzwischen erreicht. Dies könnte eine Begründung für den aktuell kräftigen Kurszuwachs sein. Der Verkaufsdruck dürfte damit künftig nachlassen und Anleger könnten sich wieder stärker auf die Fundamentaldaten konzentrieren, habe ein Analyst gesagt.Investierte bleiben dabei, das Ziel des "Aktionär" von 1.150 Euro rückt näher, so Fabian Strebin. (Analyse vom 22.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: