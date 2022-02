Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

773,00 EUR +7,53% (28.02.2022, 21:55)



XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

776,30 EUR +7,74% (28.02.2022, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

857,54 USD +5,89% (28.02.2022, 21:41)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (28.02.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Im Ukraine-Krieg würden viele Aktien steigen, die irgendwas mit Energie zu tun hätten. Dass heute Elektroauto-Pionier Tesla besonders stark anziehe, könnte aber zumindest zum Teil auch mit der ziemlich cleveren Kommunikationspolitik von Tesla-Chef Elon Musk zu tun haben. Unterdessen sehe ein Analyst deutliches Abwärtspotenzial bei der Aktie.Internet in der Ukraine falle aus? Kein Problem, Elon Musk aktiviere die Satelliten-Unterstützung per Starlink-Internetdienst. Mit dem Tesla oder einem anderen Elektroauto aus der Ukraine flüchten? Elon Musk biete seit heute kostenlose Lademöglichkeiten in Polen, Slowakei und Ungarn an.Tech-Aktien seien derzeit ohnehin nach dem deutlichen Abverkauf der vergangenen Wochen wieder relativ gefragt. Neben einer technischen Erholung dürfte auch die Tatsache eine Rolle spielen, dass Tesla und Co ihren Geschäften relativ unbeeindruckt vom Ukraine-Krieg nachgehen könnten.Unterdessen habe Bernstein das Kursziel für Tesla von 300 auf 450 Dollar angehoben - was allerdings immer noch massives Abwärtspotenzial impliziere (aktueller Tesla-Kurs: Etwa 858 Dollar). Begründung: Tesla habe zwar ein einzigartiges Wachstumsprofil, unter Chance-Risiko-Gesichtspunkten wirke die Aktie aber derzeit unattraktiv.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: