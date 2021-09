Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

630,10 EUR -0,13% (15.09.2021, 15:23)



XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

631,00 EUR -0,13% (15.09.2021, 15:08)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

744,49 USD +0,20% (14.09.2021, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (15.09.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautomobilherstellers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Die amerikanische National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) habe weitere Untersuchungen in Bezug auf mögliche Sicherheitsprobleme von Teslas Autopilot angekündigt. Gegenwind gebe es für den Elektroautobauer auch von Investorenseite: Ark-Gründerin Cathie Woods habe weitere Tesla-Aktien verkauft.Im Rahmen einer bundesweiten Untersuchung von möglichen Sicherheitsproblemen werde die NHTSA eine Analyse der Fahrerassistenzsysteme von Tesla und der Konkurrenz durchführen. Die Behörde habe dazu umfangreiche Daten von 12 anderen Autoherstellern neben Tesla angefordert, darunter BMW, Ford, GM, Honda, Hyundai, Kia, Mercedes-Benz, Nissan, Stellantis, Subaru, Toyota und Volkswagen.Die Ergebnisse dieser Untersuchung könnten zu einem Software-Rückruf oder mehr für Tesla führen und zu einem ausgedehnten Vorgehen gegen den Elektroauto-Hersteller, der immer ausgefeiltere Systeme verkaufen und irgendwann sogar fahrerlose Autos verkaufen wolle.CEO Elon Musk habe Teslas-Autopilot in der Vergangenheit immer wieder als Technologie angepriesen, die die Wahrscheinlichkeit eines Unfalls eines Elektroautos deutlich reduziere im Vergleich zu Autos, die von Menschen gesteuert würden. Im April habe er auf Twitter geschrieben: "Tesla mit eingeschaltetem Autopiloten nähert sich einer 10-mal geringeren Unfallwahrscheinlichkeit als ein durchschnittliches Fahrzeug."Dennoch habe Ark-Gründerin Cathie Woods zuletzt weitere Tesla-Aktien abgestoßen. Die Star-Investorin habe 88.924 Aktien im Wert von rund 66,2 Mio. Dollar verkauft. Mit den jüngsten Verkäufen habe Ark Invest insgesamt 272.572 Aktien im Wert von schätzungsweise 200 Mio. Dollar verkauft.Wie dem auch sei. Der Aktie hätten die News nichts anhaben können. Der Aufwärtstrend, der sich seit Mai 2021 bei 548 Dollar ausgebildet habe, sei weiterhin intakt.Es bleibt dabei: Überwindet die Tesla-Aktie die Hürde bei 753 Dollar, ist der Weg bis zum nächsten Etappenziel bei 780 Dollar frei, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: