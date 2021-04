XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Elektroautobauers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Tesla-Fans aufgepasst! Am 26.April um 22 Uhr (MEZ) werde der Elektroauto-Pionier seine Zahlen für das erste Quartal vorgelegen. Seit ihrem Anstieg von über 700 Prozent im letzten Jahr habe die Aktie im Jahr 2021 gerade einmal einen Anstieg von 3,4 geschafft. Bekomme das Papier durch das Zahlenwerk neuen Rückenwind?Zuletzt sei Tesla etwas aus dem Rampenlicht verschwunden. Den Platz des Elektroauto-Pioniers hätten Firmen wie GameStop, Coinbase oder die Kryptowährung Bitcoin eingenommen. Die Ergebnisse des Elektroauto-Pioniers für das erste Quartal, die Elon Musk am Montag nach Börsenschluss vorstellen werde, könnten das allerdings wieder ändern und die Aufmerksamkeit zurück auf Tesla lenken.Seit dem Bericht über überraschend starke Auslieferungen in den ersten drei Monaten des Jahres seien die Erwartungen an Tesla hoch.Analyst Dan Levy von der Credit Suisse erwarte einen Gewinnsprung, eine starke Auslieferungsprognose und Fortschritte bei allen neuen Kapazitäten, die Tesla derzeit weltweit hochziehe. Levy prognostiziere einen Gewinn pro Aktie von 85 Cents, während der Rest der Analysten im Durchschnitt "nur" einen Gewinn pro Aktie von etwa 73 Cents erwarte. Levys Kursziel laute 800 Dollar.Als positiver Katalysator für den Aktienkurs könnte sich langfristig die Investition von Tesla in die Kryptowährung Bitcoin entwickeln. Elon Musk und sein Team hätten vor mehreren Wochen rund 1,5 Milliarden Dollar in die Kryptowährung investiert. Tesla habe Schätzungen zu Folge rund 43.000 Coins im Portfolio. Damit sei der Elektroauto-Pionier nach Microstrategy (71.079 Bitcoin) der größte Investor.Aus technischer Sicht stehe das Papier aktuell am Scheideweg. Zuletzt habe die Aktie die 50-Tage- sowie die 100-Tage-Linie erfolgreich verteidigt. (Analyse vom 26.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:606,90 EUR +0,68% (26.04.2021, 09:04)