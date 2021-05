NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (21.05.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.So richtig sei der Kurs der Tesla-Aktie noch nicht aus dem Knick gekommen. Auffällig sei aber, dass seit Tagen der Kurs im Handelsverlauf nach oben gekauft werde. Im Bullen-Lager sei bekanntermaßen unter anderem Cathy Wood mit Ark Invest tätig. Das Bären-Lager um "The Big Short"-Star Michael Burry bekomme heute Schützenhilfe von einer großen Bank.Pessimistisch sei die Einschätzung zur Aktie von Tesla nicht, aber zumindest etwas skeptisch: Die Bank of America habe ihr Kursziel von 900 auf 700 Dollar gesenkt. Analyst John Murphy schreibe, dass eine Verwässerung drohe. "Unsere These basiert auf der Ansicht, dass Tesla weiterhin seine Aktien nutzen wird, um Kapital durch kostengünstige Aktienangebote zu beschaffen, um die aggressiven Kapazitätsausbaupläne weltweit zu beschleunigen und die Stückzahlen und Umsätze deutlich zu steigern", zitiere CNBC (Englisch, Bezahlschranke) aus der Analyse. Dies werde den Status des Unternehmens als "dominierender Elektrofahrzeughersteller weiter zementieren".Ein Problem sei allerdings, dass es für Tesla inzwischen etwas schwieriger geworden sei, sich Geld auf dem Aktienmarkt zu beschaffen. Folglich rate Murphy nicht direkt zum Verkauf der Aktie, sondern nehme eine neutrale Haltung ein.Auch "Der Aktionär" tendiert auf dem aktuellen Niveau zum Abwarten, so Lars Friedrich. Die Aktie liege seit der jüngsten Empfehlung Ende September 2020 noch immer deutlich im Plus. (Analyse vom 21.05.2021)