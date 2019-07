Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Zuletzt wurde SolarCity übernommen.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (03.07.2019/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Analyst Adam Jonas von Morgan Stanley:Adam Jonas, Analyst von Morgan Stanley, rät laut einer Aktienanalyse weiterhin zu einer Gleichgewichtung der Aktien des US-Herstellers von Premium-Elektroautos der Tesla Motors Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA).Kein Investor mit dem im Vorfeld der Veröffentlichung der Auslieferungsdaten gesprochen worden sei, habe mit einem derart hohen Niveau von 95.200 Einheiten gerechnet, so die Analysten von Morgan Stanley.Falls Tesla Inc. auch in Q3 und Q4 ähnliche Stückzahlen präsentieren könne, dürften auf Gesamtjahressicht rund 350.000 Autos zu Buche stehen. Damit würde Tesla nur leicht hinter der Guidance von 360.000 bis 400.000 Einheiten zurückbleiben.Nach dem positiven Bericht dürfte der Aktienkurs anziehen. Die Bären dürften nach Ansicht des Analysten Adam Jonas aber nicht kapitulieren. Bullen und Bären dürften versuchen die jeweiligen Bewegungen der Tesla-Aktie zu ihren Gunsten zu nutzen.Die Analysten von Morgan Stanley bestätigen in ihrer Tesla-Aktienanalyse das Votum "equal-weight" sowie das Kursziel von 230,00 USD.