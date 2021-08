NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

713,06 USD +3,76% (02.08.2021, 19:55)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Deutschland Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol Deutschland: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (02.08.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautoherstellers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Die Tesla-Aktie lege am Monatg deutlich zu. Der Grund für die Zugewinne sei die starke Nachfrage nach Elektroautos in China. Die Tesla-Konkurrenten aus China hätten jüngst ihre Auslieferungszahlen für Juli veröffentlicht und durchweg überzeugt - ein klares Indiz, dass der chinesische Elektroauto-Markt dynamisch wachse.Laut der CPCA habe Tesla im Juni 28.140 Modelle aus ihrer Gigafactory in Shanghai verkauft. Das seien über 6.000 Einheiten mehr als im Mai gewesen, aber weniger als im März als der US-Konzern einen Rekord von 35.480 Modellen erreicht habe. Etwa ein Drittel der Fahrzeuge werde zudem exportiert.Neben den Daten aus China hätten sich auch positive Zahlen aus Deutschland hinzugesellt. Hierzulande sei die Schwelle von 1 Mio. Elektrofahrzeugen überschritten. Dabei würden aber nicht nur Pkw, sondern auch Nutzfahrzeuge und Busse mit eingerechnet. Bei Pkw habe der Bestand an batteriebetriebenen Pkw und Plug-in-Hybriden in Deutschland bei knapp 715.000 gelegen.Bereits am Freitag schienen die Investoren ihre Zurückhaltung aufgrund der jüngsten Quartalszahlen vom vergangenen Montag abgelegt zu haben und hätten wieder ordentlich bei Tesla zugegriffen. Mit dem Kursschub heute gelinge nun der Aktie der Ausbruch über die 700-USD-Marke. Auch der jüngste Abwärtstrend sei damit nachhaltig gebrochen. Das sei ein klares charttechnisches Kaufsignal, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.08.2021)Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:603,90 EUR +4,19% (02.08.2021, 20:08)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:605,20 EUR +4,27% (02.08.2021, 17:35)