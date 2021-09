NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

747,97 USD +0,67% (14.09.2021, 15:43)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (14.09.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautomobilherstellers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Der US-Titel habe am Montag eine Achterbahnfahrt hinter sich. Zu Handelsbeginn sei die Tesla-Aktie um fast vier Prozent abgerutscht. Das sei der stärkste Rückgang innerhalb eines Tages seit dem 17. August gewesen und habe alle Gewinne der letzten zwei Wochen zu Nichte gemacht.Grund: Am Freitag hätten die demokratischen Abgeordneten des US-Repräsentantenhauses einen 10-Jahres-Vorschlag eingebracht. Dieser sehe vor, dass es für Elektroautos, die von gewerkschaftlich organisierten Arbeitern in den USA gebaut würden, eine zusätzliche staatliche Förderung von 4.500 Dollar gezahlt werde. Diese Maßnahme würde in erster Linie Ford, GM und Stellantis in die Karten spielen.Tesla-Chef Musk habe sofort via Twitter reagiert: Seiner Ansicht nach würden die geplanten Anreize wohl aus der Feder von UAW- und Ford-Lobbyisten stammen.Wie dem auch sei. Die Tesla-Aktie jedenfalls habe sich im Tagesverlauf wieder von den Verlusten erholt und sei von 710 auf 743 Dollar geklettert. Der Aufwärtstrend, der sich seit Mai 2021 bei 548 Dollar ausgebildet habe, sei weiterhin intakt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:636,00 EUR +1,05% (14.09.2021, 15:56)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:634,90 EUR +3,74% (14.09.2021, 15:40)