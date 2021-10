XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (05.10.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der US-Autobauer Tesla habe am Wochenende Top-News gebracht. Im dritten Quartal habe der Konzern erneut einen Auslieferungsrekord aufgestellt und dabei deutlich die Analystenschätzungen übertroffen. Trotzdem habe die Aktie nur einen ernüchternden Wochenstart hingelegt und einen Großteil des Tagesgewinns verloren. Das sage jetzt das Chartbild.Am Montag habe die Tesla-Aktie infolge der starken Zahlen mit einem Aufschlag von 2,7 Prozent im Vergleich zum Schlusskurs von Freitag geöffnet. Im Tagesverlauf habe der Titel bis 806,97 Dollar zugelegt und damit wichtige Marken wie das April-Hoch bei 780,79 Dollar, die Begrenzung des mittelfristigen Trendkanals bei rund 790 Dollar sowie der 800-Dollar-Marke überschritten.Die Freude über den starken Wochenstart habe jedoch nur kurz angehalten. Bis Handelsschluss sei der Wert wegen der kritischen Worte eines J.P. Morgan-Analysten unter Druck geraten und habe bis an die Unterstützung am April-Hoch zurückgesetzt.Damit es nun weiterhin dynamisch nach oben gehen könne, müsste die Aktie aus charttechnischer Sicht den Trendkanal zeitnahe - also bis spätestens Mittwoch - nach oben auflösen. Ansonsten sei mit einer Verschnaufpause innerhalb des Kanals zu rechnen. Kurzfristig dürfte dann das Verlaufshoch bei 764 Dollar, darunter das Zwischenhoch bei 730 Dollar angelaufen werden.Der Ausbruchsversuch am Mittwoch sei nicht geglückt. Auf kurze Sicht müsse durchaus mit einer Verschnaufpause gerechnet werden. Rücksetzer wären nach der letzten Rally aber kein Beinbruch.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:677,50 EUR +0,82% (05.10.2021, 09:27)