NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

1.057,26 USD +1,10% (07.04.2022, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (08.04.2022/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - Tesla: Angriff auf Abwärtstrend - ChartanalyseDie Tesla-Aktie (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) befindet sich seit einem Tief vom 24. Februar 2022 in einer steilen Rally, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Diese sei bei 700,00 USD gestartet und habe die Aktie inzwischen auf 1.152,87 USD geführt. Mit diesem Hoch habe sie ihren Abwärtstrend seit dem Allzeithoch vom 4. November 2021 bei 1.243,49 USD erreicht. Der Wert sei an diesem Trend abgeprallt und habe gestern das Aufwärtsgap vom 28. März 2022 geschlossen. An dessen Unterkante habe sich die Aktie im gestrigen Handel wiedergefangen. Sie habe in dieser Konsolidierung ein Abwärtsgap zwischen 1.087,30 USD und 1.079,00 USD gerissen, welches Anziehungskraft entwickeln könnte.Die Tesla-Aktie könnte zu einem neuen Angriff auf den Abwärtstrend seit dem Allzeithoch ansetzen. Mit dem Gapclose von gestern ergebe sich die erste Chance. Eine zweite böte sich ausgehend von einem kurzfristigen log 38,2% Retracement bei 981,52 USD. Gelinge ein Ausbruch über den Abwärtstrend, bestünde die Chance auf eine Rally an das Allzeithoch und später in Richtung 1.750-1.800 USD. Sollte der Wert allerdings unter das Retracement abfallen, könnte kurzfristige Abgabedruck in Richtung 900,40 USD aufkommen. (Analyse vom 08.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:983,40 EUR +1,11% (08.04.2022, 08:44)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:948,60 EUR -0,62% (07.04.2022, 17:44)