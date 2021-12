XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

850,10 EUR +1,64% (15.12.2021, 09:22)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

958,51 USD -0,82% (14.12.2021, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (15.12.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das "Time Magazine" habe Elon Musk als "Person des Jahres" ausgezeichnet. An der Börse sinke allerdings der Stern des Tesla-CEOs: Die Tesla-Aktie habe seit dem Hoch im November 25 Prozent an Wert verloren. Die Marktkapitalisierung sei unter die Marke von einer Billion Dollar gefallen. Zwei Wettbewerber hätten große Pläne.Ford ( ISIN US3453708600 WKN 502391 ) peile in den kommenden Jahren den Verkauf von 600.000 Elektroautos an. Damit würde der US-Konzern auf den zweiten Platz unter den Herstellern vorrücken. Aktuell sei Ford Vierter. "Wir haben eindeutig die Chance, auf Platz eins zu kommen", so Ford-Chef Jim Farley im Interview mit Bloomberg. Rang zwei reiche ihm nicht. "Platz zwei ist der erste Verlierer. Wir werden es angehen."Auch Toyota wolle in Sachen Elektroautos Vollgas geben. Bis Ende des Jahrzehnts wolle der japanische Konzern 30 Elektromodelle auf den Markt bringen. Das habe Toyota am Dienstag auf einer Präsentation angekündigt. Bis 2025 sollten es 15 Modelle sein.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:848,00 EUR -0,45% (15.12.2021, 09:36)