NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

870,11 USD +3,21% (18.10.2021, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (19.10.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautomobilherstellers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Die Tesla-Aktie bahne sich ihren Weg weiter nach oben. Unterstützt worden sei die Kletterpartie v.a. durch starke Quartalsergebnisse und mehrere Analystenempfehlungen. Ganz besonders die letzten Verkaufszahlen hätten gezeigt, dass das US-Unternehmen deutlich besser als traditionelle Autohersteller mit der Halbleiterknappheit zurechtkomme.VW-Vorstand Herbert Diess habe das Phänomen u.a. damit erklärt, dass Tesla "innerhalb von nur 2 bis 3 Wochen eine neue Software entwickelt hat, die es erlaubt, verschiedene Chips zu verwenden. Beeindruckend", so der VW-CEO auf einem Online-Meeting mit seiner kompletten Führungsriege. "Wir glauben, dass die sich entwickelnde grüne Flutwelle an Aktien Tesla trotz der kurzfristigen Chip-Knappheit nach oben treiben wird", habe Wedbush-Analyst Daniel Ives in einer Notiz vom Sonntag geschrieben. Sein Kursziel für die Tesla-Aktie lautet 1.000 USD.Tesla melde einen Rekord nach dem anderen. Natürlich bleibe der Elektroauto-Pionier eine viel diskutierte Aktie. Schon alleine die ambitionierte Bewertung von aktuell umgerechnet 861 Mrd. USD biete genügend Diskussionsstoff. Der Aufwärtstrend der Tesla-Aktie sei allerdings weiterhin intakt. Sie schicke sich an, das Allzeithoch bei 900,40 USD in Angriff zu nehmen. Halten, rät Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.10.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:749,90 EUR +3,21% (19.10.2021, 22:26)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:741,40 EUR +3,03% (19.10.2021, 17:39)