Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

1.592,33 USD +1,53% (22.07.2020, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (23.07.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Der US-Konzern habe mit seinen Quartalszahlen alle Erwartungen übertroffen. Die größte Überraschung habe es beim Ausblick gegeben: Der Elektroautobauer halte an den prognostizierten 500.000 Auslieferungen für 2020 fest.Der Umsatz sei im Vorjahresvergleich zwar um 5% auf 6 Mrd. USD zurückgegangen - Analysten hätten aber nur mit Erlösen von 5,4 Mrd. USD gerechnet. Gleichzeitig gelinge das vierte Quartal in Folge ein kleiner Gewinn. Unter dem Strich seien Millionen Dollar oder 0,50 USD je Aktie (Erwartung: 0,24 USD) übrig geblieben. Der Ausblick habe viele Analysten dann aber noch weitaus mehr überrascht: Obwohl das Ziel, 500.000 Autos im Jahr 2020 auszuliefern "schwieriger geworden" sei, halte man daran fest.Die Tesla-Aktie habe zuletzt bereits viel vorweggenommen. "Übergeordnet zeigt sich das Chartbild der Tesla-Aktie weiterhin sehr dynamisch. Der Kurs bleibt aber weiterhin anfällig für kurzfristige Gewinnmitnahmen. Seit Anfang Juli befindet sich die Aktie in einer recht engen Seitwärts-Range. Diese verläuft von 1.795 bis 1.311 US-Dollar. Dadurch konnte sich die zuletzt sehr heiss gelaufene Slow-Stochastik wieder etwas abkühlen. "The trend is actually your friend". Diese "Weisheit" gilt bei Tesla aktuell. Am übergeordneten technischen Upside-Modus wird die aktuelle Konsolidierung vorerst nichts ändern. Trotzdem nimmt natürlich die Fallhöhe unweigerlich zu. Stopps sollten daher spätestens bei 1.266 US-Dollar gezogen werden", sage Charttechnik-Experte Martin Utschneider von Donner & Reuschel. (Analyse vom 23.07.2020)Hinweis:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:1.453,00 EUR +5,84% (23.07.2020, 09:41)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:1.454,40 EUR +6,07% (23.07.2020, 09:26)