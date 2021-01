Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

607,90 EUR +1,67% (06.01.2021, 12:25)



XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

608,90 EUR +1,16% (06.01.2021, 12:11)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

735,11 USD +0,73% (05.01.2021, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Deutschland Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (06.01.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Zahlen für 2020 seien hierzulande noch nicht ermittelt. Experten würden jedoch damit rechnen, dass der Anteil von hierzulande neu zugelassenen E-Autos um etwa 200 Prozent gegenüber 2019 gestiegen sei. Etwa jede dritte Neuzulassung wäre ein Elektro- oder Hybrid-Fahrzeug. In einem skandinavischen Land habe die Quote bereits die 50-Prozent-Marke überschritten: Norwegen.In Norwegen seien im vergangenen Jahr erstmals mehr E-Autos verkauft worden als Fahrzeuge mit Benzin-, Diesel- oder Hybridmotoren. Der E-Anteil bei den Neuzulassungen sei von 42,4 Prozent im Jahre 2019 im vergangenen Jahr auf 54,3 Prozent gestiegen. Nirgendwo auf der Welt sei der Elektro-Anteil an allen verkauften Neuwagen größer.Die Verkäufe batteriegetriebener Autos hätten sich in den letzten Monaten des abgelaufenen Jahres beschleunigt und nach Angaben des norwegischen Straßenverkehrsverbands im Dezember mit 66,7 Prozent den höchsten Stand in einem einzelnen Monat markiert.Im vergangenen Jahr seien in Norwegen gut 141.000 Neuwagen auf die Straßen gekommen, davon seien rund 76.800 vollelektrisch gewesen. Am stärksten gefragt gewesen seien Elektro-Modelle des Volkswagen-Konzerns (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403), der damit seinen US-Rivalen Tesla ausgestochen habe. Auf Platz 3 folge Toyota, dahinter BMW und Volvo.Die Liste der meistverkauften E-Autos in Norwegen habe 2020 die VW-Tochter Audi mit ihren E-tron-Modellen angeführt. Tesla sei 2019 noch mit seinem kompakten Model 3 vorne gewesen, diesmal sei nur der zweite Platz geblieben. In 2021 wolle der US-Elektroautobauer das SUV-Modell Y auf den Markt bringen. Auch von Ford, BMW und VW würden die ersten Elektro-SUVs an den Start gehen.Die US-Investmentbank Morgan Stanley habe das Kursziel für die Tesla-Aktie gerade von 540 auf 810 Dollar erhöht und das Rating auf "overweight" belassen.Norwegen fördere den Verkauf von E-Autos schon länger und habe sich zum Ziel gesetzt, ab 2025 keine Verbrenner mehr zuzulassen.E-Autos dürften in den kommenden Jahren verstärkt in den Fokus der Hersteller, Käufer und Aktionäre geraten. Sowohl die Papiere von Tesla als auch Volkswagen bleiben haltenswert, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". Tesla sei angesichts eines 21er-KGV von 185 derzeit extrem hoch bewertet. Doch solange der Markt die Aktie hype, sollten Anleger an Bord bleiben. Eigene Stopp-Marken würden im Falle eines plötzlichen Absturz Schlimmeres verhindern. (Analyse vom 06.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: