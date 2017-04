ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk



(06.04.2017/ac/a/n)

Die Analysten von Barclays benutzen die Analogie zur Trilogie "Die Matrix" um die Aktien von Tesla Inc. zu beschreiben. Der Aktienkurs habe die Verbindung zur fundamentalen Entwicklung des Unternehmens verloren. Aus Investorensicht komme es darauf, ob die "blaue Pille" oder die "rote Pille" eingenommen werde.Anleger mit der blauen Pille würden auf die signifikanten Kostenvorteile bei der Batterietechnik, den Vorsprung beim autonomen Fahren, und einen dominierenden Marktanteil in der Autoindustrie sowie Bereiche wie Energie, Mobilität und Versicherung verweisen.Die Sichtweise der Investoren, die die rote Pille schlucken würden, unterscheide sich davon. Analyst Brian Johnson glaubt, dass das Unternehmen die geplanten Batteriekosten erst später als erwartet erreichen werde. Der Roll-out eines Autopiloten sei auch nicht gleichzusetzen mit der Annahme, dass Tesla den Wettbewerbern voraus sei. Auch der Wettbewerb bei der Energiespeicherung werde weit unterschätzt.Analyst Johnson räumt gleichzeitig ein, dass der Aktienkurs derzeit von einer "Kult"-Psychologie und Tweets sowie der Aufmerksamkeit in den Medien bestimmt werde. Ungeachtet der Kurssteigerungen sei in der nächsten Zeit wohl kein Ereignis zu erwarten, welches das Momentum umkehren könne.