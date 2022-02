Börsenplätze Tesla-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

792,90 EUR +2,27% (15.02.2022, 15:18)



XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

792,90 EUR +0,20% (15.02.2022, 15:04)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

875,76 USD +1,83% (14.02.2022, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (15.02.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.An der Tesla-Aktie würden sich an der Börse die Geister scheiden. Die einen sähen in Tesla den künftigen Weltmarktführer im gesamten Automobilsektor. Die anderen würden den Autotitel für stark überbewertet halten. Zu den prominentesten Tesla-Bären zähle der US-amerikanische Hedgefonds-Manager David Einhorn, der in der Vergangenheit jedoch mit seinem Short-Engagement kein glückliches Händchen bewiesen habe. Dies könnte sich nun ändern.Einhorn habe nie einen Hehl daraus gemacht, dass er Tesla für eine Blase halte und habe noch vor der Corona-Krise massiv auf fallende Kurse gesetzt. Elon Musk, der eine tiefe Abneigung gegenüber Shortsellern habe, habe damals getwittert, dass er Einhorn "eine Schachtel Shorts schicken [werde], um ihn in diesen schweren Zeiten zu trösten."Einhorn habe via Twitter gekontert und sich für das Geschenk bedankt, habe aber kommentiert, dass einige der Hosen (Shorts) "mit Fertigungsfehlern" angekommen seien. Eine Anspielung auf die seiner Meinung nach schlechte Verarbeitungsqualität bei den Tesla-Autos.In diesem Wettstreit habe sich Musk damals eindeutig durchgesetzt. Einhorn habe seine Short-Positionen mit sehr hohen Verlusten schließen müssen, als sich die Tesla-Aktie Ende 2020 vervielfacht habe. Doch Einhorn habe offensichtlich noch nicht aufgegeben. Wie nun aus einer SEC-Mitteilung bekannt geworden sei, habe er über 1.000 Put-Optionen auf Tesla gekauft (entspreche 100.000 Aktien) im Wert von 106 Millionen Dollar. Nähere Details zu den Kontrakten seien noch nicht bekannt worden.Diesmal habe Einhorn bei seinem Short-Engagement ein gutes Timing bewiesen. Fraglich bleibe, ob er sich bereits mit seinem Gewinn zufriedengebe. Der Tesla-Chart sei angeschlagen und die Bewertung aus Sicht des AKTIONÄR nach wie vor sportlich. Langfristig bleibe Tesla aufgrund seiner dominanten Position im E-Auto-Markt aber immer noch aussichtsreich.Die Tesla-Aktie gehört auf die Watchlist, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link