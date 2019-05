Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

181,90 Euro -3,84% (20.05.2019, 18:57)



Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

203,80 USD -3,43% (20.05.2019, 20:05)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Zuletzt wurde SolarCity übernommen.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (20.05.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Elektrowagenbauers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Tesla-Chef Elon Musk habe in einer Rund-Mail an seine Mitarbeiter dazu aufgerufen, jeden Arbeitsablauf bezüglich möglicher Einsparungen zu analysieren. Ansonsten drohe das Geld auszugehen. Needham-Analystin Rajvindra Gill zeige sich wegen des Autopiloten besorgt. Die Aktie sei im freien FallElon Musk habe angekündigt, die Verluste im zweiten Quartal deutlich zu reduzieren. Ab dem dritten Quartal solle der Elektroautobauer sogar schwarze Zahlen schreiben. Nur die Anleger scheine das ganz und gar nicht zu interessieren. Vielmehr würden sie sich besorgt zeigen, was eine Rund-Mail von Musk an seine Mitarbeiter angehe. Jeder Arbeitsablauf solle untersucht werden. Ziel von Tesla-Chef Elon Musk sei es, die Kosten noch weiter nach unten zu fahren.Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer vom CAR-Institut sei vorsichtig: "Musk hat gleich mehrere Probleme: Die ertragreichen Model S und X werden vom Model 3 kannibalisiert. Seine Produktion ist immer noch zu teuer und mit scheinbar hohen Nacharbeitskosten belastet. Hinzu kommt: Musk eröffnet fast jeden Tag Nebenkriegsschauplätze, die seine Glaubwürdigkeit immer weiter reduzieren", sage Dudenhöffer.Needham-Analystin Rajvindra Gill schlage wegen der Autopilot-Funktion vorsichtige Töne an. "Sie war einer der Gründe für die hohe Bewertung", habe Gill in einer Notiz an die Kunden geschrieben und hinzugefügt, dass Anzeichen von Sicherheitsproblemen rund um die Funktion den Wert der Marke Tesla verschlechtern könnten.Jochen Kauper von "Der Aktionär" rät Anlegern bei der Tesla-Aktie abzuwarten. (Analyse vom 20.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:Xetra-Aktienkurs Tesla-Aktie:180,10 Euro -8,00% (20.05.2019, 17:35)