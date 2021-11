Börsenplätze Tesla-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

876,80 EUR +1,12% (16.11.2021, 10:37)



XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

879,40 EUR +0,63% (16.11.2021, 10:20)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

1.013,39 USD -1,94% (15.11.2021)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (16.11.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Die spektakuläre Twitter-Abstimmung von Tesla-Chef Elon Musk über den Verkauf eigener Aktien drücke immer stärker auf den Kurs. Am Montag sei der Titel um zwei Prozent abgerutscht und notiere nur noch knapp über 1.000 Dollar. Doch der berühmt-berüchtigte CEO scheine mit den Gedanken ganz woanders zu sein.Zwischenzeitlich sei die Tesla-Aktie am Montag um vier Prozent gefallen, sodass der Börsenwert auf 995 Milliarden Dollar abgerutscht sei und Tesla den Club der Billionen-Dollar-Konzerne habe verlassen müssen. Seit Bekanntwerden der Aktion am 6. November habe Tesla inzwischen 17 Prozent an Marktkapitalisierung eingebüßt.Aktuell sei Tesla an der Börse 1,01 Billionen wert und damit gerade so noch in dem Elite-Club.Musk scheine das nicht besonders zuzusetzen. Während Tesla in der Anlegergunst sinke, träume der Chef des Elektrobauers vom Weltall. In den vergangenen Tagen habe Musk auf Twitter mehrere Tweets von seinem Weltraumprojekt SpaceX und von der NASA gepostet.Für Bären wie Michael Burry sei die Szene neues Futter. Burry glaube, dass Musk mit Tesla abgeschlossen habe und den Konzern verkaufen wolle. Komme es so, könnte sich der Multimilliardär ganz auf andere Projekte konzentrieren.Über Musks Gründe, warum er was tue, könne man stundenlang diskutieren. "Der Aktionär" halte es für unwahrscheinlich, dass Musk bei Tesla wirklich die Reißleine ziehen wolle. Tesla sei Musks Lebenswerk, vielmehr als es SpaceX sei. Nichtsdestotrotz sei die Tesla-Aktie angeschlagen und es drohe ein Dip bis auf 900 Dollar. Dort können langfristig denkende Börsianer aber zugreifen, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link