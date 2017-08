ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Zuletzt wurde SolarCity übernommen.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk



(03.08.2017/ac/a/n)

New York (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Analyst Itay Michaeli von der Citigroup:Im Rahmen einer aktuellen Aktienanalyse vertritt Analyst Itay Michaeli von der Citigroup in Bezug auf die Aktien von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) weiterhin eine neutrale Haltung.Der Quartalsbericht von Tesla Inc. habe weit mehr positive Aspekte enthalten als negative. Nach dem jüngsten Kursrücksetzer dürfte der Aktienkurs daher kurzfristig Stärke zeigen.Positive Daten zum Model 3 und mit gewissen Einschränkungen zur Bilanz seien zu beachten. Die Analysten der Citigroup sprechen davon, dass die nächsten Quartale entscheidend seien inwieweit das Unternehmen mit der Umsetzung seiner Strategie Erfolg habe.Die Aktienanalysten der Citigroup bestätigen in ihrer Tesla-Aktienanalyse das Votum "neutral" und veranschlagen ein Kursziel von 357,00 USD.Börsenplätze Tesla-Aktie:294,55 Euro +11,26% (03.08.2017, 15:45)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:291,17 Euro +5,87% (03.08.2017, 15:58)Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:USD 310,81 -4,98% (03.08.2017, 16:05)