ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Zuletzt wurde SolarCity übernommen.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk





(02.11.2017/ac/a/n)

New York (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Analyst Adam Jonas von Morgan Stanley:Aktienanalyst Adam Jonas von der Investmentbank Morgan Stanley rät Investoren laut einer Aktienanalyse weiterhin zu einer Gleichgewichtung der Aktien des US-Herstellers von Premium-Elektroautos der Tesla Motors Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA).Die Produktionsprobleme von Tesla Inc. seien für Investoren eine kurzfristige Einstiegsgelegenheit. Die Analysten von Morgan Stanley zeigen sich zuversichtlich, dass der Kapitalmarkt der Finanzierung der ambitionierten Wachstumspläne von Tesla offen gegenüber stehe.Adam Jonas weist aber gleichwohl auch auf die weiter bestehenden langfristigen Risiken hin.Die Analysten von Morgan Stanley bestätigen in ihrer Tesla-Aktienanalyse das "equal-weight"-Rating sowie das Kursziel von 379,00 USD.Börsenplätze Tesla-Aktie:258,10 Euro -0,62% (02.11.2017, 17:26)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:256,87 Euro +1,33% (02.11.2017, 17:41)Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:USD 299,11 -6,84% (02.11.2017, 17:41)