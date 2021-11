XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

900,80 EUR -3,75% (12.11.2021, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

1.033,42 USD -2,83% (12.11.2021, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (14.11.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Es sei keine schöne Woche für Tesla-Aktionäre gewesen. Elon Musk habe die Aktie mit seiner Twitter-Abstimmung und mehreren Verkaufsordern unter Druck gesetzt - 200 Mrd. USD Börsenwert hätten sich bei Tesla in Luft aufgelöst. Doch Aktionäre, die von Anfang an bei Tesla dabei seien, würden es verschmerzen können.Seit dem Börsengang vom Juni 2010 habe die Tesla-Aktie 30.240% zugelegt. Pro Jahr ergebe das eine Rendite von 65%. Der S&P 500 habe im selben Zeitraum nur 335% zugelegt. Wer gleich zum IPO am 28. Juni 2010 geahnt habe, welches Genie Musk sei, welches unfassbare Potenzial Elektroautos bieten würden und wer folglich investiert habe, sei jetzt wohlhabend: Aus 5.000 Euro seien 1,2 Mio. Euro geworden. Mit der Kursentwicklung sei Tesla übrigens mit Abstand Spitze im NASDAQ 100. Der Zweitplatzierte, NVIDIA, komme seit Juni 2010 auf ein Plus von 11.000%.Die fulminante Kursentwicklung von Tesla habe Elon Musk zum reichsten Menschen der Welt gemacht - ebenfalls mit Abstand. Trotz der Kursdelle der Aktie in dieser Woche belaufe sich Musks Vermögen laut Bloomberg Billionaires Index aktuell auf 294 Mrd. USD. Jeff Bezos, die Nummer 2 unter den Superreichen, komme auf 200 Mrd. USD.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:902,70 EUR -2,80% (12.11.2021, 22:26)