Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

323,40 EUR -0,23% (20.11.2019, 11:17)



Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

359,52 USD (19.11.2019)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (20.11.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautobauers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Die Tesla-Aktie feiere ein Comeback und sei im Begriff, auf Jahressicht sogar ins Plus zu laufen - zumindest die BMW-Aktie sei vor wenigen Tagen überholt worden. Denn Sorgen vor einem künftig eskalierenden Konkurrenzkampf halte Tesla seine junge, starke Marke entgegen. Ab 2020 böten auch VW oder Ford erste ernstzunehmende Elektroautos an - doch beide Auto-Dinos würden zugeben: Vorbild sei der Pionier Tesla. Auch Kunden würden den Mut und die Vision von Tesla-Gründer Elon Musk zu schätzen wissen - was im Kampf um Marktanteile helfen könnte.Auf dem Papier sei die Tesla-Aktie weiterhin mit einem 2020er von KGV 70 sehr teuer - doch Bullen würden hoffen: Was in den Gewinnschätzungen der Wallstreet-Analysten unterschätzt werde, sei die Lust der Tesla-Fahrer auf ihr Auto und die Begeisterung, mit der die Community auch ihren Freunden und Bekannten ein Model 3 oder Model S jetzt und in den nächsten Jahren ans Herz lege."Bloomberg" habe im November 5.000 Model-3-Fahrer befragt. "Ich war ein BMW-Fan und habe zuvor drei 3er gefahren - doch Tesla hat diese Autos hinweggefegt", so eine typische Antwort. Ein unschätzbarer Wert für Tesla: Satte 93 Prozent der Kunden würden das Model 3 weiterempfehlen. Wichtiges Detail: Besonders viele Kunden seien von BMW zu Tesla gewechselt - mit dem BMW i4 würden die Bayern ihren Tesla-Model-3-Jäger jedoch erst 2021 bringen.Die nüchternen Tester von "Consumer Reports" hätten bisher eine Empfehlung verweigert. Die Qualität sei ein Problem gewesen. Doch nun gebe es hier Entwarnung: Am 14. November sei gemeldet worden: Es könne wieder geraten werden, ein Model 3 oder ein Model S (Model X noch nicht) zu kaufen. Die Produktion habe sich stabilisiert und sich die Zuverlässigkeit verbessert. Nach dem überraschenden Gewinn im Q3 habe auch die Aktie den Abwärtstrend verlassen. Neue Impulse könnten kurzfristig das neue Model Y und die Enthüllung des "Cybertrucks" am Donnerstag bringen, so Florian Söllner von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Tesla.Börsenplätze Tesla-Aktie:XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:322,80 EUR +0,56% (20.11.2019, 10:56)