Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

221,90 EUR -1,48% (28.03.2018, 11:23)



Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

279,18 USD -8,22% (27.03.2018, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Zuletzt wurde SolarCity übernommen.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (28.03.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Marco Bernegg vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Marco Bernegg von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Elektroautobauers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Es komme knüppeldick für Tesla. Gleich mehrere negative Nachrichten hätten den Kurs am Dienstag auf Talfahrt und deutlich unter die wichtige Unterstützung bei 300 US-Dollar geschickt. Der US-Titel habe über acht Prozent nachgegeben.Nachdem sich der Aktienkurs die letzten Tage an der Unterstützungslinie einpendelt habe und diese kurzzeitig auch schon unterschritten habe, sei gestern bekannt geworden, dass das National Transportation Safety Board den schweren Unfall des Model X von Freitag untersuche. Sollte der Autopilot involviert gewesen sein, werde dies zusätzlich einen Image-Schaden für Tesla bedeuten, die sich oft als führend beim Autonomen Fahren dargestellt hätten. Die Behörde werde außerdem ein Auge auf die Tatsache, dass das Fahrzeug Feuer gefangen habe. Darüber hinaus habe Tesla's Chip-Partner Nvidia am selben Tag verkündet, die Tests mit Autonomen Fahrzeugen vorerst auszusetzen.Auch nachbörslich sei es durch eine Herabstufung von B2 auf B3 durch die Ratingagentur Moody's weiter gen Süden gegangen.Anleger würden nun gespannt auf die nächste Woche warten, wenn CEO Elon Musk die Absatzzahlen zum vergangenen Quartal vorlege. Eine deutliche Verfehlung des Ziels von 2.500 produzierten Einheiten in der Woche würde den Verkaufsdruck nochmal erhöhen.Anleger sollten vorerst die Finger von der Tesla-Aktie lassen, so Marco Bernegg von "Der Aktionär". Kurzfristige Short-Trading-Chancen seien möglich. (Analyse vom 28.03.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:222,15 EUR -7,28% (28.03.2018, 11:07)