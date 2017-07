ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Zuletzt wurde SolarCity übernommen.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk



(05.07.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Analyst Jeffrey Osborne von Cowen and Company:Laut einer Aktienanalyse äußert Analyst Jeffrey Osborne vom Investmenthaus Cowen and Company in Bezug auf die Aktien von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) weiterhin die Erwartung einer unterdurchschnittlichen Kursentwicklung.Die Analysten von Cowen and Company weisen darauf hin, dass das Volumen an Fahrzeugauslieferungen im zweiten Quartal 2.500 Einheiten hinter der Schätzung zurückgeblieben sei. Tesla Inc. zufolge liege der Grund hierfür in Engpässen bei 100 kWh-Batterien.Im Hinblick auf die Aussagen von CEO Musk zur Model 3-Produktion spricht Analyst Jeffrey Osborne davon, dass es zwar nett sei zu sehen, dass Tesla endlich einmal ein Ziel termingerecht erreiche. Allerdings sei zu bezweifeln, dass 30 ausgelieferte Autos als "Massenproduktion" bezeichnet werden könnten. Außerdem sei es eine Überraschung, dass von diesem "Massenmarkt"-Fahrzeug noch keine offiziellen Fotos, Optionen oder Preise verfügbar seien. Der geplante Model 3-Hochlauf sei aggressiv.Analyst Jeffrey Osborne hält die Tesla-Aktie für überbewertet.Die Aktienanalysten von Cowen and Company bestätigen in ihrer Tesla-Aktienanalyse das "underperform"-Rating sowie das Kursziel von 155,00 USD.XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:299,10 Euro -3,83% (05.07.2017, 15:57)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:296,51 Euro -4,20% (05.07.2017, 16:11)Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:USD 335,64 -4,82% (05.07.2017, 16:11)