ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Zuletzt wurde SolarCity übernommen.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (06.07.2017/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA).Die Absatzzahlen für das Q2/2017 seien mit knapp über 22.000 (Vj.: 14.370) Stück (Model X und S) hinter der Analystenerwartung (23.500 Stück) zurückgeblieben. Das Unternehmen habe aber nicht an Absatz sondern wie in der Vergangenheit schon häufig an Produktionsproblemen (diesmal Batterien) gelitten. Das Absatzziel von 47.000 bis 51.000 Einheiten für das H1/2017 sei nur knapp erreicht worden (tatsächlich: ca. 47.100 Stück). Der H2-Absatz (Model X und S) solle den H1-Absatz übertreffen (die bisherige Analystenerwartung: 47.868 Stück; impliziere für das Gesamtjahr 2017: mind. 94.200 (2016: 75.890) Stück).Die Produktion des Model 3 (Verkaufspreis ab 35.000 USD; für Massenmarkt konzipiert) solle am morgigen Freitag starten und Ende Juli wolle Tesla mit dessen Auslieferung (rund 30 Stück) beginnen. Das Ziel der Produktion von 20.000 Model 3 im Dezember 2017 sei bestätigt worden. Entscheidend werde nach Meinung des Analysten sein, ob das Unternehmen aus den Problemen der Vergangenheit schnell lerne, denn die Produktionsziele für 2018 (500.000 Stück) und 2020 (1.0000.000 Stück) seien ganz andere Größenordnungen. Der US-Titel sei seit dem Erreichen des Allzeithochs (23.06.2017: 386,96 USD) deutlich gesunken (-16%).Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt seine Halteempfehlung für die Tesla-Aktie und das Kursziel von 350 USD. (Analyse vom 06.07.2017)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:276,25 Euro -6,09% (06.07.2017, 13:56)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:278,03 Euro -3,63% (06.07.2017, 14:11)Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:USD 316,60 -3,21% (06.07.2017, 14:12, vorbörslich)