Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

356,38 USD +0,58% (01.02.2018, 16:24)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (01.02.2018/ac/a/n)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktie: Platz für positive Überraschung? AktienanalyseAlfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Erstaunlicherweise mache sich die Tesla-Aktie auf den Weg, während es keine Nachrichten gebe. Das Einzige, was anstehe, seien die Quartalszahlen am kommenden Mittwoch. Es gebe wie immer sehr gemischte Erwartungen, aber so große Überraschungen werde es nicht geben, glaube der Aktienprofi. Die Zahl der verkauften Autos sei nämlich bekannt. Die Messlatte für Tesla liege im Moment sehr niedrig, denn es habe einige Enttäuschungen gegeben, was die Produktion des Model 3 angehe. Das heiße wieder im Umkehrschluss, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Tesla demnächst mal wieder positiv überrasche, sei wieder größer geworden. Laut dem Börsenexperten würden das auch einige Anleger sehen und das dürfte der Grund für den Anstieg der Tesla-Aktie sein.Im Hinblick auf die negative Erwartungshaltung gibt es bei der Tesla-Aktie wieder Platz für eine positive Überraschung, so Alfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 01.02.2018)