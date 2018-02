Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

USD 346,17 +3,86% (22.02.2018, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (23.02.2018/ac/a/n)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Horntrich, Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", rät vom Einstieg bei der Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) erst mal ab.Die Tesla-Aktie habe gestern einen größeren Kurssprung von knapp 4% verzeichnet. Es habe eigentlich keine substanziellen Nachrichten gegeben. Es sei nur die Information gekommen, dass sich die Lieferzeiten für das Model 3 erhöht hätten. Mit dem Sprung der Tesla-Aktie wieder über die 200-Tage-Linie zeige der Markt ganz klar, dass das an der hohen Nachfrage liege, denke der Aktienprofi. Insgesamt müsse man mal schauen, ob Elon Musk seine Ziele erreiche.Für den Börsenexperten sei die Tesla-Aktie nach wie vor zu teuer. Die Luft nach oben sei eher dünn.Insofern würde Markus Horntrich von einem Einstieg bei der Tesla-Aktie erst mal abraten, so der Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 23.02.2018)Börsenplätze Tesla-Aktie:XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:283,31 Euro +1,23% (23.02.2018, 14:11)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:283,59 Euro +0,89% (23.02.2018, 14:46)