Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Zuletzt wurde SolarCity übernommen.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk



New York (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Analyst Jeffrey Osborne von Cowen and Company:Laut einer aktuellen Aktienanalyse bekräftigt Analyst Jeffrey Osborne vom Investmenthaus Cowen and Company in Bezug auf die Aktien von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) seine Erwartung einer unterdurchschnittlichen Kursentwicklung.Die Analysten von Cowen and Company rechnen mit anhaltenden Problemen bei der Model 3-Produktion und 7.500 Einheiten in Q1. Die Model S/X-Auslieferungsschätzungen seien auf 22.500 Einheiten reduziert worden.Neben der langsamen Produktionssteigerung werde der Aktienkurs auch von dem Kapitalverzehr und dem Schuldenumfang von Tesla Inc. belastet. Investoren dürften sich hierüber zunehmend Sorgen machen, so die Einschätzung des Analysten Jeffrey Osborne.Moody's senke die Bonitätsnote für Tesla wegen des negativen Ausblicks. Es werde von der Wahrscheinlichkeit ausgegangen, dass Tesla schon bald eine umfangreiche Kapitalerhöhung vornehmen müsse um die Schulden bedienen und einen Liquiditätsengpass vermeiden zu können.Die Aktienanalysten von Cowen and Company stufen in ihrer Tesla-Aktienanalyse den Titel unverändert mit "underperform" ein und halten am Kursziel von 200,00 USD fest.