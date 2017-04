ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (07.04.2017/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktie: Investoren haben momentan keine Bedenken! AktienanalyseOptimistisch zeigt sich Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse für die Aktie des US-Herstellers von Premium-Elektroautos Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA).Die Investoren hätten momentan keine Bedenken hinsichtlich der Tesla-Aktie, stelle der Aktienprofi fest. Wenn der Chef Elon Musk nur ein paar Bilder oder Aussagen twittere, würden diese in der Regel ausreichen, um Kursrückgänge abzufedern - zuletzt sehe man aber doch keine Rückgänge. Die Kapitalerhöhung sei platziert worden und die Zahlen zum 1. Quartal hätten den Kurs der Tesla-Aktie ordentlich nach oben getrieben.Es sieht bei der Tesla-Aktie weiterhin gut aus, obwohl die Fahnenstange in irgendeine Art und Weise zunächst einmal ausgependelt werden muss, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 07.04.2017)Börsenplätze Tesla-Aktie:280,75 Euro -0,78% (07.04.2017, 13:25)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:281,08 Euro +0,15% (07.04.2017, 13:36)Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:USD 298,70 +1,25% (06.04.2017, 22:00)