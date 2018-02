Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Zuletzt wurde SolarCity übernommen.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



Bad Nauheim (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse der "BÖRSE am Sonntag":Die Experten der " BÖRSE am Sonntag " nehmen in einer aktuellen Ausgabe die Aktie des US-Elektroautobauers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Nun sei es also wieder passiert. Mit 675 Millionen Dollar habe Tesla im letzten Quartal 2017 so viel Verlust gemacht wie nie zuvor. Und 2018? Sollten, wenn es nach Elon Musk gehe, zumindest einmal die Ausgaben noch weiter steigen. Sei Tesla in Wirklichkeit eine Spekualtionsblase wie der Bitcoin, nur mit Auto?Tesla bleibe eine extreme Wette auf die Zukunft, habe NORD LB-Analyst Frank Schwope geschrieben. Die Entwicklung des Kurses hänge sehr stark von der Transformation des Unternehmens vom Premium- zum Massenhersteller ab. Nach wie vor verbrenne Tesla viel Geld und lenke mit Marketing-Maßnahmen und übertriebenen Produktversprechungen von operativen Problemen ab, so Schwope weiter. Im abgelaufenen Quartal sei es mit 277 Millionen Dollar aber vergleichsweise gar nicht mehr so viel Geld gewesen, das Tesla verbrannt habe. Das liege wohl daran, dass sich die Investitionen in das Model 3 verringert hätten, während sich die Erlöse aus Vorbestellungen - nicht zuletzt auch aus denen für Musks neuen E-LKW und Roadster - vergrößert hätten, und an höheren Lagebeständen von Model S und X.Treffende Vorhersagen schienen derzeit schwierig. Während Verluste und Ausgaben wohl weiterhin hoch bleiben würden, mache zumindest die langsam besser in Schwung kommende Model-3-Produktion Hoffnung. Und selbst wenn es Tesla erst in drei Jahren gelingt den Massenmarkt zu erobern, entscheidend sei eigentlich nur, dass es gelinge. Dann nämlich dürfte auch die Markkapitalisierung von einer Billion Dollar gar nicht mehr so absurd wirken. Und mutige Anleger, die sich in unsicheren Zeiten wie diesen Tesla-Aktien ins Depot legen würden, mit einer besonders saftigen Rendite belohnt werden, so die Experten der "BÖRSE am Sonntag" in einer aktuellen Ausgabe. (Analyse vom 09.02.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link