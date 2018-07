Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (24.07.2018/ac/a/n)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktie: Autobauer vor dem Aus? AktienanalyseDer Elektroautobauer Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) steht nach Medienberichten offenbar mit dem Rücken an der Wand - der Konzern hat angeblich finanzielles Hilfeersuchen bei Zulieferern gestellt, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.An der Börse sei diese Nachricht nicht gut angekommen, das Wertpapier sei am Montag merklich unter Druck gekommen!Das Unternehmen von Tech-Milliardär Elon Musk habe offenbar Zulieferbetriebe gebeten, einen Teil der seit 2016 geleisteten Zahlungen zurückzuerstatten, wie das "Wall Street Journal" unter Berufung auf ein entsprechendes Schreiben berichtet habe. Tesla habe schon seit Jahren Probleme profitabel zu werden, mit dem Model 3 habe der Elektroautobauer in den Massenmarkt vorstoßen wollen. Hohe Kosten, Verspätungen beim Produktionsstart und sogar Sabotage hätten dem Hersteller deutlich zugesetzt.Tesla-Gründer Elon Musk habe angekündigt, dass der Autobauer im dritten und vierten Quartal schwarze Zahlen schreiben werde. Seit Gründung 2003 habe der Konzern aber noch nie einen Jahresgewinn erzielt. Um die Kosten zu senken, habe Tesla erst Anfang Juni angekündigt rund neun Prozent der Stellen zu streichen. Dabei sollte aber kein zusätzliches Kapital mehr aufgenommen werden.Der Kursabschlag aus Anfang dieser Woche könnte sich unter den gegebenen Umständen noch weiter ausbreiten, wenn sich die Nachrichtenlage weiter eintrübe.