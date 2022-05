Börsenplätze Tesla-Aktie:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (03.05.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Spätestens seit dem Kauf von Twitter sei Elon Musk ganz oben angekommen. Dank der sehr hoch gestiegenen Tesla-Aktie sei er der reichste Mann der Welt. Auf dem Weg dahin habe er es allen gezeigt. Legendär seien seine Fights mit Shortsellern. Der "traurigste" Bär der Wall Street melde sich nun zurück.Tesla-Aktien zu shorten, sei keine gute Idee gewesen. Dank toller Autos, Elektroauto-Förderung, Notenbanken-Gelddrucken und der treuen Musk-Gefolgschaft sei Tesla mit 1 Bio. USD mittlerweile mehr wert als die 14 größten Autohersteller von BMW, Ford, Mercedes, Toyota bis VW, erlöse derzeit aber "erst" rund 3% der kumulierten Umsätze der Branchengrößen. David Einhorn habe sich daran die Zähne ausgebissen: Der einst umjubelte Warner vor der Lehman-Pleite habe sich mit Tesla verzockt. Sein Fondsvolumen sei seit 2016 auch wegen des Tesla-Leerverkaufs von 15 auf 2 Mrd. USD gefallen.Noch unglücklicher habe Mark Spiegel agiert. Der aggressive Shortseller habe mit Tesla viel Geld verloren und sei wegen beleidigender Ausfälle auf Twitter gesperrt worden. Fraglich, ob ihn Twitter nach der Musk-Übernahme wieder freischalte. Bis dahin poste er unter dem Namen seines Fonds "Stanpyhl Capital". YouTuber hätten ihn als den "traurigsten" aller Shortseller bezeichnet. Er gebe aber nicht auf und wieder einmal ein Lebenszeichen von sich, nachdem sein Portfolio im April 20% zugelegt habe. "Tesla ist Netflix", so seine provokante Aussage in seinem Fonds-Monatsbericht.Seine Argumentation: Auch Netflix habe jahrelang eine "absurde" Bewertung an der Börse erzielt, sei jedoch schließlich von einer Armee von neuen Rivalen eingeholt und vom "hybergrowth"-Modus zur Stagnation gebracht worden. Jetzt würden auch in der Autobranche die Wettbewerber ausschwärmen. VW, Hyundai/Kai, Ford, GM, BMW, Mercedes, BYD und bald Toyota würden für Tesla das, was Walt Disney, HBO Max, Amazon Prime, Peacock und Hulu für Netflix geworden seien. Spiegel, der bisher falsch gelegen habe, wage eine neue Prognose: "Schließlich wird die Tesla-Aktie rund 95 Prozent einbrechen auf das Bewertungsniveau anderer Autofirmen."Er glaube, dass, sobald Tesla und Co wieder voll produzieren und sich der Elektroauto-Engpass auflöse, "drastische" Preisreduzierungen im Markt anstehen. Aktuell erlöse Musk noch einen Startpreis von 47.000 USD für das Model 3.Auch für das Bullen-Argument, Tesla sei doch nicht nur ein Autobauer, wisse Spiegel einen Konter: Tesla habe im Q1 nur 616 Mio. USD mit "Tesla Energy" erzielt, bei Kosten von 688 Mio. USD und damit einer negativen Rohmarge. "Falls Tesla also wirklich eine Energie-Firma ist, ist sie noch mehr aufgeschmissen", folgere der Shortseller.Bisher habe Spiegel mit dem Short auf Tesla grandios danebengelegen. Anders als vom ihm erwartet, hätten die Elektroauto-Offensiven der alten Hersteller lange nicht gegriffen und würden aktuell zusätzlich vom Chipengpass gebremst. BMW etwa habe selbst im Jahr 2022 in Europa immer noch keinen Elektro-3er im Programm, der den Blockbuster Model 3 zur Gefahr werden könnte. Dennoch: Neben den schönen Zukunftsprognosen von Bullen wie ARK, die 500 Mrd. USD Roboterauto-Umsätze ab 2026 für möglich halten würden, sei die Meinung von Spiegel ein guter Ausgleich, um den Bezug zur Realität zu halten. Die Wahrheit liege wohl wie so oft eher der Mitte als in extremen Bullen- und Bären-Szenarien, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link