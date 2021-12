Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (08.12.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Tesla liege gut im Rennen. Die Absatzzahlen in China im Monat November könnten sich sehen lassen. Zwar seien insgesamt die monatlichen Verkaufszahlen im Vergleich zum Oktober um drei Prozent zurückgegangen. Doch dafür sei der Absatz im Land selbst gestiegen.Tesla habe laut dem Verband CPCA im vergangenen Monat 52.859 in China hergestellte Fahrzeuge verkauft. Davon seien 40 Prozent in andere Märkte exportiert worden. Somit habe sich der Absatz im Land selbst auf 31.732 Einheiten belaufen, im Oktober seien es lediglich 13.725 gewesen.Gesamt betrachtet, seien die Autoverkäufe im Reich der Mitte den sechsten Monat in Folge zurückgegangen. Dem Verband zufolge seien im November 1,85 Millionen Fahrzeuge verkauft worden, was einem Rückgang von zwölf Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat entspreche. Dies sei nach Aussage der CPCA auf sporadische Covid-19-Ausbrüche zurückzuführen, die den Einzelhandel belastet hätten.Die von der CPCA vorgelegten Zahlen würden beweisen, dass Tesla im Gegensatz zu herkömmlichen Autobauern weniger stark vom allgemeinen Absatzrückgang in China betroffen sei. Angesichts starker Verkaufszahlen der Konkurrenten wie Nio oder Xpeng sei dies auf den allgemeinen Trend hin zu Elektroautos zurückzuführen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: