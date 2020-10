ISIN Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (07.10.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Der Absatz von Elektroautos boome. Vor allem Tesla wachse in Deutschland weiterhin stark. Das Kraftfahrt-Bundesamt habe nun die neuen September-Zahlen veröffentlicht. So seien im abgelaufenen Monat 265.227 Autos zugelassen worden - immerhin acht Prozent mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum. Doch die Musik spiele längst im Sektor der batteriebetriebenen Fahrzeuge. So seien 21.188 neue Elektro-PKW gemeldet worden - ein Plus von beeindruckenden 260 Prozent.Daher brilliere in der neuen Absatzstatistik vor allem der reine E-Autobauer Tesla. Tesla habe im September seine Verkäufe um 83 Prozent auf 3.065 Autos gesteigert - was einem Marktanteil am deutschen Automarkt von 1,2 Prozent entspreche.Auch mit dem Hinblick auf den Battery Day werde Tesla von Alexander Bloch von Auto Motor und Sport bescheinigt, einen "guten Job" zu machen. Doch weise der bekannte Autojournalist auf die Tesla-Show a la "Hey Jungs, jetzt investieren" hin und sei der Ansicht, dass die neuen Tesla-Battery-Enthüllungen revolutionär seien. (Analyse vom 07.10.2020)