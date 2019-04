Kursziel

Tesla-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 240,00 Underperform Evercore ISI Arndt Ellinghorst 23.04.2019 238,00 Sell Citigroup Itay Michaeli 18.04.2019 250,00 Verkaufen Independent Research Sven Diermeier 16.04.2019 240,00 Neutral Roth Capital Craig Irwin 11.04.2019 300,00 Neutral Instinet Christopher Eberle 11.04.2019 200,00 Sell UBS Colin Langan 09.04.2019 - Underperform Needham & Co Rajvindra Gill 09.04.2019 240,00 Equal-weight Morgan Stanley Adam Jonas 08.04.2019 54,00 Sell Vertical Group Gordon Johnson 08.04.2019 400,00 Buy Jefferies & Co Philippe Houchois 07.04.2019 365,00 Outperform Wedbush Securities Daniel Ives 05.04.2019 192,00 Underweight Barclays Brian A. Johnson 05.04.2019 210,00 Sell Goldman Sachs David Tamberrino 04.04.2019 200,00 Underweight J.P. Morgan Ryan Brinkman 04.04.2019 170,00 Underperform Cowen and Company Jeffrey Osborne 04.04.2019 465,00 Outperform Robert W. Baird Ben Kallo 04.04.2019 374,00 Market outperform JMP Securities Joseph Osha 04.04.2019 325,00 Market perform Bernstein Research Toni Sacconaghi 04.04.2019 450,00 Buy Canaccord Genuity Jed Dorsheimer 03.04.2019 210,00 Underperform RBC Capital Markets Joseph Spak 03.04.2019 225,00 Underperform BofA Merrill Lynch Research John Murphy 15.03.2019 430,00 Outperform Macquarie Research Maynard Um 12.03.2019 500,00 Buy Berenberg Viktoria Oushatova 01.03.2019

XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

235,40 Euro -3,13% (23.04.2019, 16:46)



Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

263,57 USD +0,31% (23.04.2019, 16:48)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (23.04.2019/ac/a/n)







Palo Alto (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Tesla-Aktie (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) vor Quartalszahlen zu? 500 oder 54 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Tesla-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Tesla Inc. wird am 24. April 2019 die Zahlen für das erste Quartal 2019 präsentieren.Die Tesla-Aktie braucht dringend neue Impulse, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer Analyse vom 23.04.2019. Elon Musk plane eine Robotaxi-Flotte aufzubauen. Er rechne damit, dass ein solcher Service nach Freigabe durch Behörden im nächsten Jahr an zumindest einem Ort an den Start gehen könne. Tesla gebe am Mittwoch seine Quartalszahlen bekannt. Nach schwarzen Zahlen im letzten Jahr werde ein Verlust erwartet, nachdem jüngst im Zuge der internationalen Expansion mit dem Model 3 die Auslieferungen zurückgegangen seien.Nach dem Kursabschlag nähere sich die Aktie dem 52-Wochen-Tief bei 247,77 USD. Den Bereich um 250 USD gelte es zu verteidigen. Im Prinzip sei die Tesla-Aktie nach wie vor ein heißes Eisen und nur für echte Fans und spekulativ ausgerichtete Investoren vorbehalten. Fakt sei: In den vergangenen zweieinhalb Jahren habe die Aktie drei Mal zwischen 240 und 250 USD wieder nach oben gedreht. Dieses Mal könnte das Kursmuster genauso verlaufen. Fällt die Tesla-Aktie also noch ein paar Punkte zurück, bietet sich antizyklisch ein Kauf an, so Jochen Kauper.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Tesla-Aktie anbetrifft, hat die Aktienanalystin der Privatbank Berenberg, Viktoria Oushatova, in einer Aktienanalyse vom 01.03.2019 das höchste Kursziel veranschlagt. Sie hat das Kursziel von 500,00 Euro und das "buy"-Votum bestätigt. Der Markt unterschätze Teslas Skalierungseffekte, so die Analystin. Die Kostenstruktur bewege sich auf ein normalisierteres Niveau zu. Der Elektroautobauer habe die Absicht, Kosten zu reduzieren, um die Fahrzeuge erschwinglicher zu machen.Die niedrigste Kursprognose für die Tesla-Aktie kommt vom Investmenthaus Vertical Group. Gordon Johnson hat in einer Aktienanalyse vom 08.04.2019 sein Votum bei "sell" belassen und das Kursziel von 72,00 auf 54,00 USD reduziert. Der Analyst spreche davon, dass Tesla die Käufer für die angebotenen Autos ausgehen würden. Trotz des Abarbeiten des europäischen Auftragsbestands, der Öffnung des chinesischen Marktes für das Model 3 und der umfangreichen und zugleich unerwarteten Preisreduzierungen in den USA sei das Auslieferungsvolumen in Q1/19 um 31% eingebrochen. Johnson schätze, dass Tesla im Gesamtjahr eher 244.000 Autos an Kunden übergeben werde und weniger die von Tesla genannten 370.000 bis 400.000 Fahrzeuge. Die unverkauften Bestände seien sequenziell um 51% gestiegen.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Tesla-Aktie auf einen Blick:Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:234,20 Euro -3,68% (23.04.2091, 17:02)