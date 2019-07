Kursziel

Tesla-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 191,00 Sell Citigroup Itay Michaeli 23.07.2019 347,00 Outperform JMP Securities Joseph Osha 23.07.2019 230,00 Neutral Wedbush Securities Daniel Ives 22.07.2019 238,00 Neutral Roth Capital Craig Irwin 22.07.2019 355,00 Outperform Robert W. Baird Ben Kallo 17.07.2019 230,00 Equal-weight Morgan Stanley Adam Jonas 17.07.2019 437,00 Outperform Oppenheimer Colin Rusch 05.07.2019 325,00 Market perform Sanford C. Bernstein & Co Toni Sacconaghi 04.07.2019 190,00 Underperform RBC Capital Markets Joseph Spak 04.07.2019 140,00 Underperform Cowen and Company Jeffrey Osborne 04.07.2019 225,00 Underperform BofA Merrill Lynch Research John Murphy 03.07.2019 200,00 Underweight J.P. Morgan Ryan Brinkman 03.07.2019 189,00 Underperform Credit Suisse Dan Levy 03.07.2019 300,00 Neutral Instinet Christopher Eberle 03.07.2019 195,00 Verkaufen Independent Research Sven Diermeier 03.07.2019 396,00 Overweight Piper Jaffray Alexander Potter 02.07.2019 158,00 Sell Goldman Sachs David Tamberrino 02.07.2019 160,00 Sell UBS Colin Langan 28.06.2019 150,00 Underweight Barclays Brian A. Johnson 27.06.2019 200,00 Verkaufen Nord LB Frank Schwope 25.06.2019 300,00 Buy Jefferies Philippe Houchois 20.06.2019

Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Zuletzt wurde SolarCity übernommen.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (23.07.2019/ac/a/n)







Palo Alto (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Tesla-Aktie (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) vor Quartalszahlen zu? 437 oder 140 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Tesla-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Tesla Inc. wird am 24. Juli 2019 die Zahlen für das zweite Quartal 2019 präsentieren.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Tesla-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von Oppenheimer, Colin Rusch, in einer Aktienanalyse vom 05.07.2019 das höchste Kursziel veranschlagt. Er hat das Kursziel von 437,00 Euro und das "outperform"-Votum bestätigt. Tesla habe in Q2 eine Rekordanzahl von Autos an Kunden übergeben. Die These, dass es an der Nachfrage von Tesla-Autos hapere, sei widerlegt worden, zumindest was den aktuellen Zeitpunkt angehe. Die Produktionszahl in Q2 könnte derweil Kritik nach sich ziehen, wonach das Unternehmen noch immer nicht 1.000 Autos pro Tag produzieren könne. Sollte der durchschnittliche Verkaufspreis im abgelaufenen Quartal stark gewesen sein, was aufgrund des höheren Anteils an Auslieferungen in die EU der Fall sein dürfte, könnte es auf der Ebene der Bruttomargen und des Free Cash flows eine positive Überraschung geben, so Rusch.Die niedrigste Kursprognose für die Tesla-Aktie kommt von Cowen and Company. Jeffrey Osborne hat in einer Aktienanalyse vom 04.07.2019 sein Votum bei "underperform" belassen. Das Kursziel von 140,00 USD wurde bestätigt. Osborne weise ungeachtet der über den Erwartungen liegenden Q2-Auslieferungsergebnisse von Tesla Inc. auf immer noch offene Fragen hin. Der Margendruck infolge von Preissenkungen und wegen dem Produktmix bereite Sorgen. Außerdem seien wegen der nicht erfolgten Bestätigung der Guidance für 2019 Fragen über das Nachfrageumfeld in der zweiten Jahreshälfte angebracht.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Tesla-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Tesla-Aktie auf einen Blick:Börsenplätze Tesla-Aktie:XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:231,30 Euro +1,05% (23.07.2019, 17:35)