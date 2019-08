Kursziel

Tesla-Aktie

(USD) Rating

Tesla-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 325,00 Market perform Sanford C. Bernstein & Co Toni Sacconaghi 22.08.2019 195,00 Verkaufen Independent Research Sven Diermeier 31.07.2019 230,00 Equal-weight Morgan Stanley Adam Jonas 29.07.2019 224,00 Neutral Roth Capital Craig Irwin 26.07.2019 - Underperform Needham & Co Rajvindra Gill 26.07.2019 350,00 Buy Canaccord Genuity Jed Dorsheimer 26.07.2019 160,00 Sell UBS Colin Langan 25.07.2019 356,00 Outperform Oppenheimer - 25.07.2019 200,00 Underweight J.P. Morgan Ryan Brinkman 25.07.2019 200,00 Verkaufen Nord LB Frank Schwope 25.07.2019 158,00 Sell Goldman Sachs David Tamberrino 25.07.2019 190,00 Underperform RBC Capital Markets Joseph Spak 25.07.2019 150,00 Underweight Barclays Brian A. Johnson 25.07.2019 337,00 Outperform JMP Securities Joseph Osha 25.07.2019 270,00 Neutral Instinet Christopher Eberle 25.07.2019 386,00 Overweight Piper Jaffray Alexander Potter 25.07.2019 189,00 Underperform Credit Suisse Dan Levy 24.07.2019

XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

193,18 Euro +0,33% (26.08.2019)



Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

215,00 USD +1,70% (26.08.2019)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Zuletzt wurde SolarCity übernommen.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (27.08.2019/ac/a/n)







Palo Alto (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Tesla-Aktie (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) nach Quartalszahlen zu? 386 oder 150 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Tesla-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Tesla Inc. hat am 24. Juli 2019 die Zahlen für das zweite Quartal 2019 präsentiert. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 25. Juli zu entnehmen ist, hätten hohe Kosten für Produktion und Auslieferung des Hoffnungsträgers Model 3 den Elektroautobauer in Q2 überraschend tief in die roten Zahlen gebracht. Zwar habe Tesla den Verlust im Jahresvergleich von 717,5 auf 408,3 Mio. USD gedrückt (366,5 Mio. Euro). Doch damit seien die Erwartungen der Wall-Street-Analysten trotzdem weit verfehlt worden.Tesla habe die Börse zwar auf rote Zahlen eingestellt, doch mit so viel Verlust sei nicht gerechnet worden. Auch der Umsatz habe die Prognosen der Analysten nicht erfüllen können - trotz eines starken Anstiegs um fast 60% im Jahresvergleich auf 6,4 Mrd. USD. Das Unternehmen kurbele sein Geschäft mit dem ersten günstigeren E-Auto Model 3 seit einiger Zeit massiv an, was jedoch viel Geld koste. Das Auslieferungsziel von 360.000 bis 400.000 Fahrzeugen im Gesamtjahr 2019 habe Tesla bestätigt, obwohl dies trotz eines Rekordwerts in Q2 sehr ambitioniert erscheine.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Tesla-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von Piper Jaffray, Alexander Potter, in einer Aktienanalyse vom 25.07.2019 das höchste Kursziel veranschlagt. Er hat das Kursziel von 396,00 auf 386,00 USD reduziert und das "overweight"-Votum bestätigt. Die Trends bei den Metriken mit Bezug zu den zukünftigen Umsätzen von Tesla, wie Bestellungen und Auslieferungen, würden in die richtige Richtung gehen. Das sei der wohl wichtigste Befund. Die Kursverluste im Anschluss an die Bekanntgabe des Quartalsberichts seien zunächst auf Sorgen im Hinblick auf die Mix und den Druck auf die Bruttomargen zurückzuführen. Nachdem der CTO danach von seinem Amt zurückgetreten sei, habe sich der Verkaufsdruck auf die Tesla-Aktie noch erhöht. Nichtsdestotrotz glaube Potter, dass die Kursabschläge eine Einstiegsgelegenheit seien.Die niedrigste Kursprognose für die Tesla-Aktie kommt von Barclays. Brian A. Johnson hat in einer Aktienanalyse vom 25.07.2019 sein Votum bei "underweight" belassen. Das Kursziel von 150,00 USD wurde bestätigt. Der Quartalsbericht von Tesla stelle die Wachstumsstory infrage. Weder die Umsätze noch die Gewinne seien einem Rekord nahe gekommen. Damit ziehe der Analyst die Wachstumsstory in Zweifel. Die Verluste von Tesla in Q2 sollten die optimistischen Erwartungen hinsichtlich eines Gewinnhebels bremsen.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Tesla-Aktie?Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:192,76 Euro -0,21% (27.08.2019, 08:08)