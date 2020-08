Kursziel

Tesla-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 1.050,00 Underweight Morgan Stanley Adam Jonas 29.07.2020 900,00 Underperform Bernstein Research Toni Sacconaghi 28.07.2020 1.400,00 Neutral Credit Suisse Dan Levy 27.07.2020 1.650,00 Neutral Daiwa Capital Markets Jairam Nathan 24.07.2020 1.888,00 Buy Argus Research William Selesky 24.07.2020 540,00 Verkaufen Independent Research Sven Diermeier 24.07.2020 1.800,00 Neutral Wedbush Securities Daniel Ives 24.07.2020 2.209,00 Outperform Oppenheimer Colin Rusch 24.07.2020 325,00 Underweight J.P. Morgan Ryan Brinkman 23.07.2020 1.475,00 Neutral Goldman Sachs Mark Delaney 23.07.2020 600,00 Verkaufen Nord LB Frank Schwope 23.07.2020 300,00 Underweight Barclays Brian Johnson 23.07.2020 2.400,00 Overweight Piper Sandler Alexander Potter 23.07.2020 1.658,00 Neutral Robert W. Baird Ben Kallo 23.07.2020 450,00 Sell Citigroup Itay Michaeli 23.07.2020 1.500,00 Hold Deutsche Bank Emmanuel Rosner 23.07.2020 750,00 Neutral Roth Capital Craig Irwin 23.07.2020 850,00 Underperform RBC Capital Markets Joseph Spak 22.07.2020 800,00 Neutral UBS Patrick Hummel 22.07.2020 1.200,00 Buy Jefferies Philippe Houchois 22.07.2020 800,00 Underperform BofA Merrill Lynch Research John Murphy 22.07.2020

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk







Palo Alto (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Tesla-Aktie (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 2.400,00 oder 300,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Tesla-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Tesla Inc. hat am 22.07.2020 die Zahlen für das zweite Quartal 2019 präsentiert. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 22. Juli zu entnehmen ist, habe der US-Elektroautobauer trotz Belastungen durch die Corona-Pandemie einen weiteren Quartalsgewinn eingefahren. Unter dem Strich habe es im zweiten Quartal einen Gewinn von 104 Mio. Dollar (90 Mio. Euro) gegeben. Im Vorjahreszeitraum habe es noch einen hohen Verlust gegeben. Tesla habe mit dem erneuten Plus einen wichtigen Meilenstein erreicht - erstmals seit Gründung im Jahr 2003 habe die Firma über zwölf Monate hinweg schwarze Zahlen geschrieben. Angesichts von Produktionsausfällen und Absatzeinbußen in der Corona-Krise sei dies ein besonders großer Erfolg, auch wenn die Erlöse im Jahresvergleich insgesamt um rund 5% auf 6,0 Mrd. Dollar zurückgegangen seien. Teslas Quartalszahlen hätten die Erwartungen der Analysten klar übertroffen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Tesla-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von Piper Sandler, Alexander Potter, in einer Analyse vom 23.07.2020 das höchste Kursziel veranschlagt. Er hat den Titel weiterhin mit dem Rating "overweight" eingestuft. Das Kursziel wurde von 2.322,00 auf 2.400,00 USD erhöht. Der Analyst sei nach wie vor der Meinung, dass Tesla nach den Q2-Ergebnissen den Status "must own" verdiene. Zwar habe das Unternehmen im Quartal von einem hohen kreditbezogenen Umsatz profitiert, und die Berechtigung zum S&P500-Index wäre ohne diesen Umsatz wahrscheinlich nicht möglich gewesen, aber es sei "unbestreitbar beeindruckend", dass das Unternehmen im Jahr 2020 möglicherweise noch mehr als 500.000 Lieferungen ausführe.Die niedrigste Kursprognose für die Tesla-Aktie kommt von Barclays. Analyst Brian Johnson hat in einer Aktienanalyse vom 23.07.2020 sein Votum bei "underweight" belassen. Das Kursziel laute nach wie vor 300 USD. Der Autobauer habe wie erwartet die Schätzungen übertroffen, so der Analyst. Der verbuchte Gewinn sei wegen einer möglichen S&P-500-Aufnahme wichtig gewesen. Der Experte bleibe bei seinem Votum, auch wenn nicht klar sei, wann die aktuell starke Kursdynamik enden werde.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Tesla-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Tesla-Aktie auf einen Blick:Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:1.254,80 EUR -0,41% (05.08.2020, 20:08)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:1.246,00 EUR -0,56% (05.08.2020, 17:35)