Tesla-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 1.300,00 Overweight Piper Sandler Alexander Potter 27.10.2021 1.100,00 Outperform Wedbush Securities Daniel Ives 27.10.2021 1.125,00 Buy Goldman Sachs Mark Delaney 26.10.2021 1.200,00 Overweight Morgan Stanley Adam Jonas 25.10.2021 860,00 Equal-weight Wells Fargo Advisors Colin Langan 21.10.2021 1.080,00 Outperform Oppenheimer Colin Rusch 21.10.2021 250,00 Neutral Roth Capital Craig Irwin 21.10.2021 300,00 Underweight Barclays Brian Johnson 21.10.2021 1.000,00 Neutral BofA Securities John Murphy 21.10.2021 950,00 Buy Mizuho Securities USA Vijay Rakesh 21.10.2021 888,00 Outperform Robert W. Baird Ben Kallo 21.10.2021 1.000,00 Buy Deutsche Bank Emmanuel Rosner 21.10.2021 300,00 Underperform Bernstein Research Toni Sacconaghi 21.10.2021 250,00 Underweight J.P. Morgan Ryan Brinkman 21.10.2021 1.040,00 Buy Canaccord Genuity Jed Dorsheimer 21.10.2021 350,00 Verkaufen Nord LB Frank Schwope 21.10.2021 391,00 Verkaufen Independent Research Sven Diermeier 21.10.2021 830,00 Neutral Credit Suisse Dan Levy 21.10.2021 800,00 Sector perform RBC Capital Markets Joseph Spak 20.10.2021

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (02.11.2021/ac/a/n)







Palo Alto (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Tesla-Aktie (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 1.300,00 oder 250,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Tesla-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Tesla Inc. hat am 20.10.2021 die Zahlen für das dritte Quartal 2021 präsentiert. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 20. Oktober zu entnehmen ist, habe der US-Elektroautobauer trotz der globalen Chipkrise und Lieferproblemen im dritten Quartal so viel verdient wie noch nie zuvor in einem Vierteljahr. In den drei Monaten bis Ende September sei der Gewinn im Jahresvergleich um 389 Prozent auf 1,6 Milliarden Dollar (1,4 Mrd. Euro) gestiegen. Der Umsatz sei um 57 Prozent auf den Rekordwert von 13,8 Milliarden Dollar gewachsen.Damit habe der E-Auto-Pionier die Erwartungen der Analysten deutlich übertroffen. Während die Autobranche insgesamt seit Monaten schon unter dem Halbleiter-Mangel und anderen Engpässen in den Lieferketten ächze, habe Tesla die Belastungen bislang relativ gut weggesteckt. Im dritten Quartal habe das Unternehmen 241.391 Fahrzeuge an die Kundschaft gebracht, rund 73 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Tesla-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von Piper Sandler, Alexander Potter, in einer Analyse vom 27.10.2021 das höchste Kursziel veranschlagt. Er hat den Titel weiterhin mit "overweight" eingestuft. Das Kursziel wurde von 1.200 auf 1.300 USD angehoben. Der Analyst habe geschrieben, dass er es vorziehe, sich auf die Einführung von Elektrofahrzeugen anderer Marken, die ins Stocken geraten seien, die jüngste "auffallend gute" Garantieleistung von Tesla und die aufgeschobenen Einnahmen des Unternehmens zu konzentrieren, was dazu beitragen könnte, die Margenschwäche auszugleichen.Die niedrigste Kursprognose für die Tesla-Aktie kommt von Roth Capital. Analyst Craig Irwin hat in einer Studie vom 21.10.2021 sein Votum bei "neutral" belassen. Das Kursziel wurde von 150,00 USD auf 250,00 USD erhöht. Teslas "beeindruckende Q3-Ergebnisse waren nicht unerwartet", mit einem Anstieg, der auf ein Wachstum der Auslieferungen von 20% gegenüber dem Vorquartel und nur zwei Fahrzeuge in sinnvoller Produktion zurückzuführen sei, so der Analyst.Irwin räume ein, dass Tesla "tadellos" handle, aber das ändere nichts an seiner Ansicht, dass Tesla "extrem überbewertet" sei. Das Unternehmen werde im Jahr 2021 rund 900.000 Fahrzeuge ausliefern und ende mit einer Kapazität von 1,5 Millionen Einheiten, habe aber eine ähnliche Bewertung wie alle anderen Autokonzerne zusammen, bemerke er und füge hinzu, dass die anderen, die in diesem Jahr mehr als 75 Millionen Autos produzieren würden, auch mehrere Gewinner bei EVs liefern sollten.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Tesla-Aktie auf einen Blick: