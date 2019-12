Tradegate-Aktienkurs Teranga Gold-Aktie:

Kurzprofil Teranga Gold Corp.:



Teranga Gold (ISIN: CA8807972044, WKN: A2DRE1, Ticker-Symbol: 0TGA, Toronto-Symbol: TGZ) ist ein in Westafrika tätiger Goldproduzent. Das Hauptaugenmerk liegt auf der Förderung und Erschließung sowie der Erkundung von rund 6.400 km2 Land auf potenziellen Goldgürteln. Seit dem Börsengang im Jahr 2010 hat Teranga am Standort Sabodala im Senegal mehr als 1,8 Mio. Unzen Gold gefördert. (10.12.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Teranga Gold-Aktienanalyse von Markus Bußler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Markus Bußler von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldproduzenten Teranga Gold Corp. (ISIN: CA8807972044, WKN: A2DRE1, Ticker-Symbol: 0TGA, Toronto-Symbol: TGZ) unter die Lupe.Der nächste Paukenschlag: Teranga Gold kaufe das Massawa Gold Projekt von Barrick Gold (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450). Das Projekt liege rund 30 Kilometer entfernt von Terangas Sabodala Mine. Der Kaufpreis: 380 Millionen Dollar, die sofort fällig würden plus weitere Zahlungen, die sich auf insgesamt 430 Millionen Dollar summieren könnten. Finanziert werde das Ganze mit einem Mix aus Aktien und Cash. Barrick steige damit zum zweitgrößten Einzelaktionär bei Teranga auf.Der Preis sei sicher kein Schnäppchen. Dazu führe Teranga eine Kapitalerhöhung bei 5,10 Kanadischen Dollar durch. Der Preis liege damit über zehn Prozent unter dem Schlusskurs von gestern. Doch momentan würden sich die Abschläge in Kanada noch im Rahmen halten. Der Großaktionär Tablo habe bereits Unterstützung für die Transaktion Deal signalisiert.Auch wenn Teranga Gold kurzfristig unter Druck kommen dürfte, mittelfristig sei es ein cleverer Schachzug. Das Sabodala Massawa Projekt dürfte Teranga auf eine neue Stufe heben. Vermutlich werde die Mine einmal vergleichbar mit B2Golds Fekola-Projekt her - zumindest in Sachen Produktion und Größe. Teranga werde davon mittelfristig profitieren. Immerhin sei Massawa eines der letzten großen, hochgradigen und noch nicht entwickelten Goldprojekte in Westafrika, die auch noch im Tagebau abgebaut werden könnten. Der durchschnittliche Goldgehalt der historischen Reserven von 2,6 Millionen Unzen liege bei knapp vier Gramm je Tonne. Für ein Tagebau-Projekt ist das enorm, so Markus Bußler von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.12.2019)Börsenplätze Teranga Gold-Aktie: