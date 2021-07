Tradegate-Aktienkurs Tencent-Aktie:

51,49 EUR -1,17% (30.07.2021, 13:44)



Hongkong-Aktienkurs Tencent-Aktie:

479,00 HKD -2,64% (30.07.2021)



ISIN Tencent-Aktie:

KYG875721634



WKN Tencent-Aktie:

A1138D



Ticker-Symbol Tencent-Aktie:

NNND



Hongkong-Symbol Tencent-Aktie:

0700.HK



NASDAQ OTC-Symbol Tencent-Aktie:

TCTZF



Kurzprofil Tencent Holdings Ltd.:



Das chinesische Internetunternehmen Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hongkong-Symbol: 0700.HK, NASDAQ OTC-Symbol: TCTZF) betreibt eines der größten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik. Die Gesellschaft bietet eine breite Anzahl an Internet- und mobilen Kommunikationslösungen, darunter den Instant-Messaging-Dienst QQ, das Onlineportal QQ.com, eine Spieleplattform, einen multimedialen Social-Network-Dienst und eine chinesische Online-Community. Ziel der Gesellschaft ist, mit einer Vielzahl unterschiedlicher medialer Angebote die Nutzer sowohl mit Informationen, als auch mit Entertainment-, Kommunikations- und e-Commerce-Lösungen zu bedienen. Die Gesellschaft hält eine Reihe von Technologiepatenten, unter anderem in den Bereichen Instantmessaging, e-Commerce, mobile Bezahllösungen, Suchmaschinen, Internetsicherheit und Online-Games. Tencent betreibt mit dem Tencent Research Institute eines der ersten chinesischen Internet Research Institute mit Niederlassungen in Peking, Shanghai und Shenzhen. (30.07.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tencent-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Internet-Unternehmens Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hongkong-Symbol: 0700.HK, NASDAQ OTC-Symbol: TCTZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Was sei die Tencent-Aktie noch wert? Nachdem die Kurse von China-Aktien mit Tech- und Internet-Bezug auf breiter Front eingebrochen seien, wäre es angesichts der Underperformance gegenüber US-Titeln leicht, sich ganz aus dem asiatischen Markt zu verabschieden. Ein Blick auf die weltweiten Gaming-Umsätze zeige aber zumindest eindrucksvoll die Stärke Tencents.Bei den Umsätzen im Bereich Mobile Games habe Tencent im Juni den ersten und zweiten Platz besetzt. Das habe eine Auswertung (Englisch) der Marktbeobachter von Sensor Tower ergeben. Mit "Honor of Kings" und "PUBG Mobile" habe Tencent demnach ein Drittel der gesamten Umsätze in den Top 10 für sich verbuchen können. Allein bei "Honor of Kings" seien im Juni 277 Millionen Dollar verbucht worden. Ein Anstieg gegenüber dem Vorjahr um 21 Prozent.Gaming sei zusammen mit Social Media das Kerngeschäft des Konzerns. Die jüngsten Zahlen würden zeigen, dass es im Tagesgeschäft für Tencent gut laufe. Außerdem seien sie ein Beleg für die herausragende Position des Unternehmens im Gaming-Sektor.Im Tagesgeschäft bleibe Tencent eine Macht. Der Chart der Aktie sei jedoch massiv angeschlagen. Bislang habe es lediglich eine technische Gegenbewegung gegeben. Anleger sollten zumindest eine Kursberuhigung abwarten. Ob das jüngste Tief hält, ist noch nicht ausgemacht, so Lars Friedrich von "Der Aktionär" zur Tencent-Aktie. (Analyse vom 30.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tencent-Aktie: