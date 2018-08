Frankfurt-Aktienkurs Tencent-Aktie:

36,63 EUR +0,41% (16.08.2018, 14:49)



Tradegate-Aktienkurs Tencent-Aktie:

36,80 EUR +1,04% (16.08.2018, 15:06)



Hong Kong-Aktienkurs Tencent-Aktie:

325,80 HKD -3,04% (16.08.2018)



ISIN Tencent-Aktie:

KYG875721634



WKN Tencent-Aktie:

A1138D



Ticker-Symbol Tencent-Aktie Deutschland:

NNND



Symbol Tencent-Aktie Hong Kong:

0700.HK



Kurzprofil Tencent Holdings Ltd.:



Das chinesische Internetunternehmen Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hong Kong: 0700.HK) betreibt eines der größten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik. Die Gesellschaft bietet eine breite Anzahl an Internet- und mobilen Kommunikationslösungen, darunter den Instant-Messaging-Dienst QQ, das Onlineportal QQ.com, eine Spieleplattform, einen multimedialen Social-Network-Dienst und eine chinesische Online-Community. Ziel der Gesellschaft ist, mit einer Vielzahl unterschiedlicher medialer Angebote die Nutzer sowohl mit Informationen, als auch mit Entertainment-, Kommunikations- und e-Commerce-Lösungen zu bedienen. Die Gesellschaft hält eine Reihe von Technologiepatenten, unter anderem in den Bereichen Instant Messaging, e-Commerce, mobile Bezahllösungen, Suchmaschinen, Internetsicherheit und Online-Games. Tencent betreibt mit dem Tencent Research Institute eines der ersten chinesischen Internet Research Institute mit Niederlassungen in Peking, Shanghai und Shenzhen. (16.08.2018/ac/a/a)



New York (www.aktiencheck.de) - Tencent-Aktienanalyse der Analystin Alicia Yap von der Citigroup:Laut einer Aktienanalyse bestätigt Alicia Yap, Analystin bei der Citigroup, ihre Kaufempfehlung für die Aktien von Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hong Kong: 0700.HK).Verzögerungen beim Genehmigungsprozess für PUBG Mobile und fehlende neue Games als auch eine Kannibalisierung bestehender Spiele hätten im abgelaufenen Quartal bei Tencent Holdings Ltd. zu einer Umsatzschwäche geführt, so die Citigroup-Analysten.Tencent dürfte hinsichtlich der Gaming-Erlöse auch ein herausforderndes drittes Quartal bevorstehen. Das Management ergreife zwar Maßnahmen für eine Wiederbelebung des Wachstums. Die begrenzte Visibilität überschatte aber den Aktienkurs.Analystin Alicia Yap lobt hingegen die Aktivitäten im Werbegeschäft. Der schnelle Hochlauf bei gewerblichen Zahlungstransaktionen werde zum Teil die Schwäche im Gaming-Segment ausgleichen.In ihrer Tencent-Aktienanalyse stufen die Analysten der Citigroup den Titel unverändert mit "buy" ein, senken aber das Kursziel von 514,00 auf 420,00 HKD.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Tencent-Aktie: