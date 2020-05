Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Tencent Holdings Ltd.:



Das chinesische Internetunternehmen Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hong Kong: 0700.HK) betreibt eines der größten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik. Die Gesellschaft bietet eine breite Anzahl an Internet- und mobilen Kommunikationslösungen, darunter den Instant-Messaging-Dienst QQ, das Onlineportal QQ.com, eine Spieleplattform, einen multimedialen Social-Network-Dienst und eine chinesische Online-Community. Ziel der Gesellschaft ist, mit einer Vielzahl unterschiedlicher medialer Angebote die Nutzer sowohl mit Informationen, als auch mit Entertainment-, Kommunikations- und e-Commerce-Lösungen zu bedienen.



Die Gesellschaft hält eine Reihe von Technologiepatenten, unter anderem in den Bereichen Instant Messaging, e-Commerce, mobile Bezahllösungen, Suchmaschinen, Internetsicherheit und Online-Games. Tencent betreibt mit dem Tencent Research Institute eines der ersten chinesischen Internet Research Institute mit Niederlassungen in Peking, Shanghai und Shenzhen. (28.05.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tencent-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internet-Giganten Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hong Kong: 0700.HK) unter die Lupe.Der chinesische Tech-Gigant verpflichte mit Kenichiro Imaizumi und Scott Warner zwei Videospiel-Veteranen. Der Japaner habe jüngst am Playstation-Hit "Death Stranding" mitgearbeitet. Warner habe das Design für das Xbox-Game "Halo" entworfen. Mit diesen kreativen Köpfen wolle Tencent die westlichen Spieler für sich gewinnen.Kenichiro Imaizumi und Scott Warner würden verschiedene, leitende Aufgaben für Tencent wahrnehmen. Imaizumi werde als Produktionsleiter für Tencent Games in Asien stationiert sein. Zuvor sei der Japaner Mitgründer vom renommierten Studio Kojima Productions gewesen - Macher der Metal-Gear-Solid-Reihe.Scott Warner werde Chef von Tencents TiMi Studios in Nordamerika, die für Mobile Games wie Call of Duty Mobile und Honor of Kings verantwortlich seien. Der Amerikaner sei vor seinem Start bei den Chinesen in einer Führungsposition bei Ubisoft tätig gewesen.Um mit Videospielen stärker zu wachsen, wolle Tencent mit den zwei erfahrenen Neuverpflichtungen nun verstärkt so genannte Triple-A-Spiele, Games mit hohem Budget und mehrstündiger Geschichte, für alle Plattformen - also auch Konsolen - für das Ausland produzieren.Bisher sei der Tech-Riese hauptsächlich auf dem chinesischen Gaming-Markt aktiv und für eher simple Smartphone-Spiele bekannt. Hier kämpfe der Konzern mit NetEase und ByteDance um Marktanteile - aktuell komme Tencent auf etwa 50 Prozent mit 14,6 Milliarden Euro Umsatz (115 Milliarden Yuan).Der hart umkämpfte und streng regulierte Heimatmarkt sei gesättigt, deswegen greife Tencent jetzt die Auslandsmärkte an und kaufe fleißig zu. Bislang mache das internationale Game-Geschäft nur 23 Prozent der Jahresumsätze aus - das solle mehr werden. In naher Zukunft wolle Tencent die Hälfte seiner Umsätze im Ausland erwirtschaften.Charttechnisch konsolidiere die Aktie nach einem Rekordhoch und sei wieder unter die 50-Tages-Linie gerutscht. Diesen Rücksetzer können Anleger nutzen, um in das Basis-Investment im chinesischen Tech-Sektor einzusteigen, so Thobias Quaß von "Der Aktionär" zur Tencent-Aktie. Tencent sei Teil des WANT-Index. (Analyse vom 28.05.2020)