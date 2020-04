Tencent (ISIN KYG875721634/ WKN A1138D), der chinesische Internet-Riese, habe bei der Veröffentlichung seines Gewinns für das 4. Quartal 19 erklärt, dass sein Zahlungsgeschäft (das sich im Februar völlig verlangsamt habe) im März einen ordentlichen Aufschwung gezeigt habe. Dies deute darauf hin, dass die Einzelhandelsumsätze wieder anziehen würden. Das US-amerikanische Schuh- und Bekleidungsunternehmen Nike (ISIN US6541061031/ WKN 866993) habe ebenfalls kürzlich bekannt gegeben, dass die meisten seiner Geschäfte in China wieder in Betrieb seien: Die Erholung der Umsätze erfolge offenbar in einem angemessenen Tempo. Apple (ISIN US0378331005/ WKN 865985) habe die meisten seiner chinesischen Geschäfte nach der Schließung von Geschäften in Europa und den USA wieder geöffnet. Tongcheng-Elong (ISIN KYG8918W1069/ WKN A2N9FG), ein chinesisches Reiseunternehmen, das sich auf Inlandsreisen konzentriere, habe prognostiziert, dass die Einnahmen im ersten Quartal rückläufig sein würden, aber sich eine bessere als erwartete zweite Jahreshälfte abzeichne.



Es gebe zugegebenermaßen noch einige Bereiche, die sich noch in Schwierigkeiten befänden. Vor allem die Autoindustrie sei hart getroffen worden. Ihre Verkäufe seien in dieser Krise um fast 70% bis 80% eingebrochen und die Hoffnung für den Sektor bleibe eine Form von Anregung durch die Regierung, um diese schwierigen Zeiten zu meistern.



Viele Unternehmen seien für die zweite Hälfte des Jahres 2020 vorsichtig optimistisch geworden, da sie bis Mai eine Normalisierung von etwa 70% bis 80% der Geschäftsaktivitäten sähen. Die Märkte würden derzeit viel Schmerz über den Schaden, den diese Pandemie der Wirtschaft zugefügt habe, außer Acht lassen, aber es werde erwartet, dass die Auswirkungen des Virus auf das menschliche Leben irgendwann vor dem Sommer zu verblassen beginnen würden und sich der Schwerpunkt wieder auf den Erholungsprozess verlagern sollte. Wir glauben, dass China wieder einmal die Führung übernehmen könnte, so Hagen-Holger Apel, Senior Client Portfolio Manager bei DNB Asset Management, weiter. (02.04.2020/ac/a/m)







Luxemburg (www.aktiencheck.de) - Hagen-Holger Apel, Senior Client Portfolio Manager bei DNB Asset Management, gibt einen aktuellen Überblick, welche Bereiche in China bereits Erholung zeigen und welche Sektoren noch unter den Auswirkungen des Coronavirus leiden.Es gebe aktuell Meldungen, dass die Stadt Wuhan am 8. April aus dem Lockdown herauskomme. Damit könnte China das Schlimmste in Bezug auf den Verlust von Menschenleben und Infektionen überwunden haben. Die Regierung habe frühzeitig zahlreiche Maßnahmen zur Erleichterung der finanziellen Bedingungen für den Sektor der kleinen und mittleren Unternehmen ergriffen, um sie über Wasser zu halten. Außerdem habe es Anreize zur Wiederaufnahme der Konsumtätigkeit gegeben und die Geldpolitik sei gelockert worden, um die Zinsbelastung der Unternehmen zu verringern. Es werde eine Weile dauern, bis sich die Aktivität vollständig normalisiert habe, aber es gebe erste Anzeichen dafür, dass China den Erholungspfad erreicht haben könnte.