Börse Frankfurt-Aktienkurs Tencent-Aktie:

44,06 EUR +5,85% (10.03.2020, 13:51)



ISIN Tencent-Aktie:

KYG875721634



WKN Tencent-Aktie:

A1138D



Ticker-Symbol Tencent-Aktie Deutschland:

NNND



Symbol Tencent-Aktie Hong Kong:

0700.HK



Kurzprofil Tencent Holdings Ltd.:



Das chinesische Internetunternehmen Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hong Kong: 0700.HK) betreibt eines der größten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik. Die Gesellschaft bietet eine breite Anzahl an Internet- und mobilen Kommunikationslösungen, darunter den Instant-Messaging-Dienst QQ, das Onlineportal QQ.com, eine Spieleplattform, einen multimedialen Social-Network-Dienst und eine chinesische Online-Community. Ziel der Gesellschaft ist, mit einer Vielzahl unterschiedlicher medialer Angebote die Nutzer sowohl mit Informationen, als auch mit Entertainment-, Kommunikations- und e-Commerce-Lösungen zu bedienen.



Die Gesellschaft hält eine Reihe von Technologiepatenten, unter anderem in den Bereichen Instant Messaging, e-Commerce, mobile Bezahllösungen, Suchmaschinen, Internetsicherheit und Online-Games. Tencent betreibt mit dem Tencent Research Institute eines der ersten chinesischen Internet Research Institute mit Niederlassungen in Peking, Shanghai und Shenzhen. (10.03.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tencent-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internet-Giganten Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hong Kong: 0700.HK) unter die Lupe.Zwei harte Abverkaufswellen an den weltweiten Börsen - doch der chinesische Entertainmentgigant komme glimpflich davon. Vom 52-Wochen-Hoch bei 49,52 Euro habe die Tencent-Aktie einen relativ harmlosen Rücksetzer auf 43 Euro erlebt. Aktuell notiere das Papier wieder 6% über dem Tief der vergangenen Tage.Mit einem Kursanstieg auf 44 Euro kämpfe sich Tencent nun aus dem jüngsten Corona-Tief. Das Allzeithoch stamme von Ende Januar 2018 (49,73 Euro) und sei, mit Blick auf die Verluste im Gesamtmarkt, nicht weit vom aktuellen Kurs entfernt. Gestützt werde die Aufwärtsbewegung durch bullish gestimmte Analysten. Diese würden im Konsens die Tencent-Aktie bei rund 50 Euro fair bewertet (plus 10% Kurspotenzial) sehen.Tencent habe, wie fast zu erwarten gewesen sei, die beiden jüngsten Kursstürze durch die Coronavirus-Panik gut überstanden. Die Aktie befinde sich momentan bereits wieder auf Kurs in Richtung des Widerstands bei 47 Euro. Trotz des volatilen Gesamtmarkts durch die Coronavirus-Epidemie biete sich gerade im Zuge der aktuellen Marktkorrektur die Chance für einen ersten Einstieg bei den asiatischen Werten. Tencent sei unter den sozialen Netzwerken und Online-Games ohnehin ein Standardinvestment im chinesischen Tech-Sektor. Bereits investierte Anleger sollten die Gewinne laufen lassen, so Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.03.2020)Börsenplätze Tencent-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tencent-Aktie:44,10 EUR +6,01% (10.03.2020, 14:11)