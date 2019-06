Börsenplätze Tencent-Aktie:



Kurzprofil Tencent Holdings Ltd.:



Das chinesische Internetunternehmen Tencent Holdings Ltd. betreibt eines der größten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik. Die Gesellschaft bietet eine breite Anzahl an Internet- und mobilen Kommunikationslösungen, darunter den Instant-Messaging-Dienst QQ, das Onlineportal QQ.com, eine Spieleplattform, einen multimedialen Social-Network-Dienst und eine chinesische Online-Community. Ziel der Gesellschaft ist, mit einer Vielzahl unterschiedlicher medialer Angebote die Nutzer sowohl mit Informationen, als auch mit Entertainment-, Kommunikations- und e-Commerce-Lösungen zu bedienen. Die Gesellschaft hält eine Reihe von Technologiepatenten, unter anderem in den Bereichen Instant Messaging, e-Commerce, mobile Bezahllösungen, Suchmaschinen, Internetsicherheit und Online-Games. Tencent betreibt mit dem Tencent Research Institute eines der ersten chinesischen Internet Research Institute mit Niederlassungen in Peking, Shanghai und Shenzhen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tencent-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internet-Giganten Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hong Kong: 0700.HK) unter die Lupe.Der chinesische Gaming-Markt habe 2018 aufgrund staatlicher Regulierungen einen herben Dämpfer erlitten. Das habe die Branche zum Nachdenken gebracht. Tencent habe daher Einschränkungen für Jugendliche angekündigt und wolle nun gemeinsam mit anderen Gaming-Konzernen Altersgrenzen festlegen. Ein weiterer Einschnitt auf dem wichtigen Wachstumsmarkt.Der Vergabestopp von Vertriebslizenzen für Videospiele sei zwar mittlerweile wieder aufgehoben, doch die drastischen Maßnahmen der chinesischen Behörden würden Tencent noch heute beeinflussen. Wichtige Mobile Games seien nicht für den chinesischen Markt erschienen und die Diskussion um Gesundheitsprobleme für Jugendliche durch übermäßiges Videospielen halte an.Um einem erneuten Eingreifen der Regierung vorzubeugen, plane Tencent daher gemeinsam mit anderen großen chinesischen Gaming-Konzernen eine Alterskontrolle für Spiele einzuführen. Das System solle ähnlich wie hierzulande USK und PEGI funktionieren und Videospiele in unterschiedliche Alterskategorien unterteilen.Noch sei unklar, wie das System durchgesetzt werden solle. Bei ähnlichen Maßnahmen sei gar ein spezieller Login mit gleichzeitigem Abgleich mit der staatlichen Datenbank diskutiert worden.Klar bleibe: Die Gefahr eines erneuten staatlichen Eingreifens bestehe weiter und erhöhe das Risiko für Tencent-Aktionäre. Gleichzeitig bleibe der Handelsstreit ein Thema - auch wenn Tencent davon nicht direkt betroffen sei. Langfristig sollten sich die hervorragenden makroökonomischen Aussichten auf dem Gaming-Markt jedoch durchsetzen und die Tencent-Aktie wieder in Richtung Allzeithoch treiben. Die Bewertung der Aktie sei attraktiv.Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" rät bei der Tencent-Aktie dabeizubleiben und Gewinne laufen zu lassen. (Analyse vom 27.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link