Das chinesische Internetunternehmen Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hong Kong: 0700.HK) betreibt eines der größten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik. Die Gesellschaft bietet eine breite Anzahl an Internet- und mobilen Kommunikationslösungen, darunter den Instant-Messaging-Dienst QQ, das Onlineportal QQ.com, eine Spieleplattform, einen multimedialen Social-Network-Dienst und eine chinesische Online-Community. Ziel der Gesellschaft ist, mit einer Vielzahl unterschiedlicher medialer Angebote die Nutzer sowohl mit Informationen, als auch mit Entertainment-, Kommunikations- und e-Commerce-Lösungen zu bedienen.



Die Gesellschaft hält eine Reihe von Technologiepatenten, unter anderem in den Bereichen Instant Messaging, e-Commerce, mobile Bezahllösungen, Suchmaschinen, Internetsicherheit und Online-Games. Tencent betreibt mit dem Tencent Research Institute eines der ersten chinesischen Internet Research Institute mit Niederlassungen in Peking, Shanghai und Shenzhen. (18.09.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tencent-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internet-Giganten Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hong Kong: 0700.HK) unter die Lupe.Vergangenen Monat sei vor allem Tencent zwischen die Fronten im Handelskonflikt Chinas mit den USA geraten. Die US-Regierung wolle nun Auskunft von Computerspiele-Unternehmen, an denen Chinas Tech-Gigant beteiligt sei. Unterdessen habe eine Richterin angedeutet, sie könnte Trumps Verbot von Tencents Super-App WeChat aussetzen.Die Regierung um US-Präsident Donald Trump habe Gaming-Unternehmen, an denen Tencent beteiligt sei, aufgefordert, Informationen über ihre Datensicherheitsprotokolle vorzulegen. Ein entsprechender Brief habe die Unternehmen vom Ausschuss zur Kontrolle von Auslandsinvestitionen erreicht.Tencent habe zahlreiche Beteiligungen an westlichen Unternehmen, darunter Activision Blizzard, Epic Games ("Fortnite") und Riot Games ("League of Legends").Der Streit um das Verbot von WeChat in den USA beschäftige inzwischen erwartungsgemäß die Justiz. Eine Richterin habe diese Woche im Rahmen einer Anhörung gesagt, sie halte eine Aussetzung des Verbots für denkbar. Das Dekret sei zu vage formuliert.Bloomberg-Analysten würden den Wert von Tencents US-Gaming-Bereich auf bis zu 22 Milliarden Dollar schätzen. Der Anteil am Gesamtumsatz und Gewinn könnte bei etwa sechs bis sieben Prozent liegen. Die Entwicklung rund um das WeChat-Verbot zeige aber, dass es immer noch vor allem um Nadelstiche und Zeichen von Aktionismus gehe, nicht um möglichst umfassende, fundierte Verbote - unter denen gegebenenfalls auch US-Unternehmen leiden würden."Der Aktionär" bleibt daher bei seiner Einschätzung: Die Entwicklungen in den USA sind kein Grund für Panik-Verkäufe, so Lars Friedrich. (Analyse vom 18.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link