Tradegate-Aktienkurs Tencent-Aktie:

64,06 EUR +4,18% (27.10.2020, 15:36)



Hongkong-Aktienkurs Tencent-Aktie:

585,00 HKD +4,19% (27.10.2020)



ISIN Tencent-Aktie:

KYG875721634



WKN Tencent-Aktie:

A1138D



Ticker-Symbol Tencent-Aktie:

NNND



Kurzprofil Tencent Holdings Ltd.:



Das chinesische Internetunternehmen Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND) betreibt eines der größten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik. Die Gesellschaft bietet eine breite Anzahl an Internet- und mobilen Kommunikationslösungen, darunter den Instant-Messaging-Dienst QQ, das Onlineportal QQ.com, eine Spieleplattform, einen multimedialen Social-Network-Dienst und eine chinesische Online-Community.



Ziel der Gesellschaft ist, mit einer Vielzahl unterschiedlicher medialer Angebote die Nutzer sowohl mit Informationen, als auch mit Entertainment-, Kommunikations- und e-Commerce-Lösungen zu bedienen. Die Gesellschaft hält eine Reihe von Technologiepatenten, unter anderem in den Bereichen Instantmessaging, e-Commerce, mobile Bezahllösungen, Suchmaschinen, Internetsicherheit und Online-Games. Tencent betreibt mit dem Tencent Research Institute eines der ersten chinesischen Internet Research Institute mit Niederlassungen in Peking, Shanghai und Shenzhen. (27.10.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tencent-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internet-Unternehmens Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND) unter die Lupe.Die US-Regierung habe aus dem Handelskrieg einen Tech-Krieg gemacht. Per Dekret habe US-Präsident Donald Trump die Nutzung von Tencents Super-App WeChat in den USA verbieten wollen. Nun gebe es eine aktuelle Gerichtsentscheidung.WeChat-Nutzer in den USA hätten Klage gegen das Dekret eingereicht. Eine Richterin habe das geplante Verbot daraufhin mit einer einstweiligen Verfügung gestoppt. Die US-Regierung habe die Aufhebung der Verfügung erreichen wollen. Ein Berufungsgericht habe allerdings heute entschieden: Der Antrag werde abgelehnt. Begründung: Es gebe keine Belege, dass anderenfalls ein sofortiger, irreparabler Schaden drohe. Die Entscheidung sei ein Teilerfolg für die WeChat Users Alliance gegen Trump. Eine endgültige Entscheidung zu dem geplanten Verbot stehe aber noch aus."Der Aktionär" bleibe dabei: Selbst bei einer Niederlage der WeChat Users Alliance wären die Folgen für Tencent überschaubar. Die erzielten Umsätze in den USA seien marginal. Tencent sei eine laufende Empfehlung des "Aktionärs". Nach einer Korrekturphase im Sommer habe das Papier diesen Monat ein neues Allzeithoch erklimmen können. Da die langfristige Wachstumsstory bei dem China-Big-Tech-Player voll intakt sei, dürften neue Hochs nur eine Frage der Zeit sein, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.10.2020)Börsenplätze Tencent-Aktie: