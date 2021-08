Tradegate-Aktienkurs Tencent-Aktie:

Kurzprofil Tencent Holdings Ltd.:



Das chinesische Internetunternehmen Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hongkong-Symbol: 0700.HK, NASDAQ OTC-Symbol: TCTZF) betreibt eines der größten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik. Die Gesellschaft bietet eine breite Anzahl an Internet- und mobilen Kommunikationslösungen, darunter den Instant-Messaging-Dienst QQ, das Onlineportal QQ.com, eine Spieleplattform, einen multimedialen Social-Network-Dienst und eine chinesische Online-Community. Ziel der Gesellschaft ist, mit einer Vielzahl unterschiedlicher medialer Angebote die Nutzer sowohl mit Informationen, als auch mit Entertainment-, Kommunikations- und e-Commerce-Lösungen zu bedienen. Die Gesellschaft hält eine Reihe von Technologiepatenten, unter anderem in den Bereichen Instantmessaging, e-Commerce, mobile Bezahllösungen, Suchmaschinen, Internetsicherheit und Online-Games. Tencent betreibt mit dem Tencent Research Institute eines der ersten chinesischen Internet Research Institute mit Niederlassungen in Peking, Shanghai und Shenzhen. (02.08.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tencent-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hongkong-Symbol: 0700.HK, NASDAQ OTC-Symbol: TCTZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Investorenlegende Ray Dalio sei immer bekannt gewesen dafür, trotz der damit verbundenen Risiken auf chinesische Aktien zu setzen. Sein einfaches Argument: Im Wettstreit um die wirtschaftliche Vorherrschaft der Supermächte gelte es zu diversifizieren. Im Zuge des harten Durchgreifens der chinesischen Regierung habe sich der Star-Investor jetzt zu Wort gemeldet.Das Vorgehen gegen den Fahrdienstleister DiDi und gegen Firmen aus dem Ed-Tech-Bereich habe unter Anlegern für hohe Verunsicherung gegenüber China-Aktien gesorgt. Große Indices, die den chinesischen Markt abbilden würden, würden daher zu den großen Underperformern in diesem Jahr zählen. Der MSCI-China habe beispielsweise rund zwölf Prozent verloren, der FTSE China A50 sogar 13 Prozent und selbst der Hang Seng Index notiere seit Jahresbeginn 4,5 Prozent im Minus.Anlegern die jetzt glauben würden, die Kommunistische Partei Chinas zeige nun ihr wahres antikapitalistisches Gesicht, halte Dalio in einem Artikel auf Linkedin vor, dass sie die Entwicklung der vergangenen 40 Jahre übersähen. "In den vergangenen 40 Jahren hat sich in China klar und deutlich hin zu einer Marktwirtschaft entwickelt, die reiche Kapitalmärkte, reiche Unternehmer und reiche Kapitalisten fördert", schreibe der Bridgewater-Gründer.Ähnliche Missverständnisse habe man laut Dalio bereits gesehen, als die chinesische Regierung versucht habe nach dem Platzen der Privatanleger-Blase 2007 mit Aktienkäufen den Markt zu manipulieren oder beim Eingreifen im Crash 2015 bis 2016. Dies allein sei aber noch keine Abkehr vom Plan, die Märkte zu entwickeln - vielmehr überträfen die fiskalpolitischen Maßnahmen der USA und anderer entwickelter Kapitalmärkte die Eingriffe der chinesischen Regierung. "Daher will ich euch ermutigen auf die Trends zu schauen und nicht auf die Marktschwankungen", schreibe Dalio.Leider kommuniziere die chinesische Führung die Gründe ihrer Regulierungsmaßnahmen nicht öffentlich. "Es gilt jedoch zu verstehen, dass ein geopolitischer Wandel auch Veränderungen mit sich bringt." Das sehe man auch an den jüngsten Maßnahmen der USA wie neuen Anforderungen an die Börsengänge chinesischer Unternehmen oder der Drohung, Rentenfonds nicht mehr in China investieren zu lassen. Für Investoren gibt es jedoch Risiken und Chancen auf beiden Seiten - sowohl in den USA als auch in China, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tencent-Aktie: